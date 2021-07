Felipão comandou primeiro treino do Gremio

Felipão já está com a mão na massa. O técnico comandou, nesta manhã, o seu primeiro treinamento, no CT Luiz Carvalho, e definiu a estratégia para o clássico Gre-Nal 433, amanhã. Acompanhado dos assistentes Carlos Pracidelli e Paulo Turra e, também, do novo auxiliar do Grêmio, Thiago Gomes, Luiz Felipe Scolari fez os seus primeiros ajustes na equipe.

A sessão de hoje foi a única de Felipão antes do Gre-Nal. Após a derrota para o Palmeiras, o grupo trabalhou ontem em São Paulo e hoje, com todos à disposição, o novo técnico tomou as primeiras impressões e compartilhou suas ideias iniciais. Antes do treino, naturalmente, Felipão foi apresentado no vestiário, pelo vice de futebol Marcos Herrmann. O técnico conversou por aproximadamente 25 minutos com o grupo de atletas, expôs os objetivos imediatos para o Clube e depois foi a campo para orientar o trabalho.

Felipão e seus auxiliares comandaram, inicialmente, um treinamento tático. O técnico fez ajustes de posicionamento dentro do sistema de jogo, explicando suas ideias. A escalação não foi divulgada, mas é certo que a equipe terá duas mudanças. Brenno e Matheus Henrique já estão com a Seleção Olímpica e desfalcam o Grêmio até o fim do mês. Posteriormente, Paulo Turra deu sequência à atividade. Junto com Thiago Gomes e Carlos Pracidelli, comandou um complemento tático, em campo reduzido. Ao fim do treino, a comissão posicionou os jogadores e exercitou jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. A concentração começou logo depois, com o almoço já no hotel Deville.

Grêmio e Internacional se enfrentam às 16h30 deste sábado, na Arena. O jogo pode marcar a primeira vitória da equipe no Brasileirão. Com apenas dois pontos em oito jogos, o Grêmio é lanterna da competição, mas pode subir posições se conquistar os três pontos. A partida terá transmissão da Grêmio Rádio Umbro, no FM 90,3 e em gremioplay.tv.br.