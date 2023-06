Felipão comanda primeiro treino na Cidade do Galo

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou na tarde desta sexta-feira (23) o primeiro treino na Cidade do Galo. Ao lado do auxiliar Carlos Pracidelli, que chegou ao Clube com o treinador, e dos auxiliares da comissão técnica fixa, Lucas Gonçalves e Éder Aleixo, Felipão trabalhou a equipe visando o compromisso deste sábado (24), contra o Fortaleza, no estádio Castelão, pela décima segunda rodada do Brasileiro.

O treinador relacionou 24 jogadores para a partida. O zagueiro Mauricio Lemos é desfalque. Com um trauma no pé direito, fica em BH na fisioterapia.

Após o treinamento, a delegação seguiu viagem do Aeroporto de Confins. A chegada na capital cearense está prevista para 23h50.

Fonte: Esportes