Felino ameaçado de extinção invade propriedade em Marilândia

No inicio da noite de ontem (10), por volta das 19 horas, policiais militares que atuam na Força Tática do 4º Batalhão da PMES detiveram um foragido da justiça estadual de 22 anos em frente a uma residência no bairro Ibes, em Vila Velha.

Os militares realizavam o patrulhamento tático na região quando desconfiaram do nervosismo do rapaz ao avistar a viatura. Eles desembarcaram e realizaram a abordagem, no entanto, como não encontraram nada de ilícito com o criminoso, passaram a checar sua identificação no sistema de segurança pública. Como ele havia informado dados falsos, foi realizada uma busca aprofundada com as equipes da Seção de Inteligência (P-2) do 4º Batalhão e foi descoberto um mandado de prisão por trafico de drogas no nome verdadeiro do abordado.

O tenente coronel Marques, comandante do 4º Batalhão, parabenizou as equipes de Força Tática e da Seção de Inteligência (P-2) pela prisão de mais um foragido da Justiça Estadual. O oficial reforçou a necessidade da participação da população denunciando os esconderijos dos fugitivos da justiça, além da localização de armas e drogas e identificação dos indivíduos responsáveis pelas ações criminosas em Vila Velha. “Todas as denúncias que tem chegado através do telefone 181 e do telefone 190 estão sendo apuradas pelas equipes e estamos fazendo uma varredura intensiva nos locais informados anonimamente”, relata o comandante.

O foragido foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

