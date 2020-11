Reprodução: Alto Astral Felicidade plena: aproveite a força dos elementos dos signos para brilhar

Assim como o nosso mapa astral, os elementos dos signos podem dizer muito sobre a nossa personalidade e auxiliar no processo de autoconhecimento. De maneira geral, eles correspondem às quatro forças da natureza (fogo, terra, ar e água) – e cada uma delas reúne três signos do zodíaco que compartilham características em comum. Ao aproveitar o que as energias místicas têm de melhor, você poderá atingir a felicidade plena em todas as áreas da sua vida. Descubra como agora mesmo!

Os elementos dos signos e a felicidade plena

Foto: Shutterstock

Fogo tem vontade de agir

Áries, Leão e Sagitário

Paixão: se você pertence a esse elemento, nutre sentimentos intensos e se entusiasma com o astral mágico que o amor proporciona. Apesar disso, não fica satisfeita em relacionamentos mornos. No ritual da paquera, vai logo exibindo o poder de sedução que possui e esse é um dos seus segredos de sucesso na conquista. Quando parte para um romance firme, deposita muitas expectativas na união e demonstra seu lado generoso com quem ama. A dica é aprender a dosar a franqueza e as relações impulsivas, assim as briguinhas não irão afetar a felicidade plena a dois.

Trabalho: atividades dinâmicas, movimentadas, que proporcionem sensação de autonomia e liberdade para agir são as ideais para quem é do fogo. Como você tem muita iniciativa, se dá bem em cargos de chefia, liderança e profissões que trazem sempre novos desafios. Por outro lado, serviços repetitivos e lentos podem diminuir sua motivação.

Sucesso: de antena ligada nas oportunidades, você não perde uma boa chance de lucrar e tem um forte espírito empreendedor. Coragem é a sua marca, o que favorece lucros com investimentos que envolvam riscos, entretanto, deve controlar os gastos e equilibrar melhor o orçamento.

Terra quer realizar

Touro, Virgem e Capricórnio

Paixão: os signos regidos pelo elemento terra dão muito valor para a estabilidade em todos os setores da vida e, quanto à paixão, não seria diferente. Se é o seu caso, dificilmente se joga em um amor às escuras. Quando se apaixona, tem paciência e aguarda o momento mais adequado para investir na conquista. No romance, preza a fidelidade e recompensa seu par com um comportamento dedicado e prestativo. Porém, não deixe faltar carinho, maneire nas cobranças e não feche os olhos para os efeitos da rotina.

Trabalho: perseverança é um dos maiores pontos de apoio desses signos. Com determinação, disciplina e foco em suas atividades, você consegue alcançar a felicidade plena. Trabalhos que exijam organização, senso prático, objetividade e planejamento são boas opções para quem é desse elemento se destacar.

Sucesso: você tem muita habilidade para cuidar dos seus interesses materiais, gosta de poupar e prefere fazer investimentos sólidos a se lançar em aventuras financeiras. Valoriza cada centavo que ganha e aplica bem seus recursos para não faltar dinheiro no bolso.

Ar é pura criatividade

Gêmeos, Libra e Aquário

Paixão: para quem pertence a esse elemento, a conquista acontece espontaneamente e o amor pode começar por meio de uma bela relação de amizade. Muitas vezes, a paixão dos signos do ar floresce com a descoberta de interesses, afinidades e com o crescimento da admiração mútua. Quando você embarca em uma relação firme é porque está ao lado de quem compreende seus anseios e te faz feliz. A sintonia é muito importante no romance, mas tenha cautela com atitudes inconstantes e o anseio por liberdade, que podem ser motivos para desentendimentos.

Trabalho: graças ao seu jeito sociável, inventivo e versátil, você logo consegue se sobressair profissionalmente. Sua agilidade mental é poderosa e favorece seu sucesso. Tem sempre ideias novas para surpreender e motivar as pessoas, convive bem com todos no trabalho e gosta de atividades que tenham contato com o público. Pode brilhar em áreas ligadas a ensino, comércio, comunicações, publicidade e internet.

Sucesso: não liga muito para acumular bens e recursos financeiros, mas tem consciência de que dinheiro na mão é um meio importante para realizar ideais e obter plena felicidade. Quando alimenta sonhos de consumo e projetos que dependam de grana, esbanja criatividade para faturar e alcançar suas metas.

Água adora idealizar

Câncer, Escorpião e Peixes

Paixão: se o seu signo é um desses, você faz parte do grupo mais romântico do zodíaco . Os sentimentos governam sua vida e as suas emoções são intensas, sobretudo quando se apaixona por alguém. Vibra de alegria quando está feliz ou cai em lágrimas se algo entristece seu coração. Na conquista, seu jeito envolvente e sensual é infalível para atrair e cativar. Agora, quando embarca em uma relação estável, só tem olhos para quem ama. Quer curtir ao máximo a união, mas precisa ter cautela para não sufocar, ser dependente demais ou esperar muito do par.

Trabalho: o dom da percepção é um forte aliado do seu signo. Com o seu jeito intuitivo e sua perspicácia, você consegue captar o que as pessoas querem e precisam. Pode alcançar a felicidade plena em profissões que prestam ajuda e aconselhamento, área da saúde e serviço social. Também brilha em atividades que dependem de imaginação e inspiração, como artes em geral.

Sucesso: você tem talento para negociar, fazer bons investimentos e consegue atrair o que deseja quando não abandona seus ideais. Se fizer um esforço para economizar e planejar melhor seus gastos, pode ter uma vida financeira próspera e estável.

Para descobrir mais, você também pode fazer o seu mapa astral completo. Clique aqui para saber todos os detalhes!

Consultoria: João Bidu | Edição: Ariane Frassato, Milena Garcia e Renata Rocha