Feito na Argentina: Peugeot 208 de rali tem motor 1.2 turbo de 212 cv

Reprodução/Stellantis Peugeot 208 Rally 4 custa R$ 400 mil e conta com motor 1.2 turbo

O Peugeot 208 vem alcançando números interessantes de vendas, e assim como seus sucessores da linhagem 200 da marca francesa, também tem uma versão de rali, batizada de Rally4 .

A venda do modelo começou ontem no país vizinho, e será fabricado em lotes de 10 unidades. O primeiro lote já está vendido, e a expectativa da Peugeot é comercializar mais 10 ainda este ano.

“O ritmo de produção poderia ser maior, porém o processo é artesanal e dependemos de muitas peças que precisam ser importadas. Para se ter uma ideia, em quatro anos de produção na França, Portugal e Hungria, foram produzidas 300 unidades.” Afirmou Florent Meihaud, responsável pela Peugeot Sport na América Latina.

Além da Argentina , a variante de rali do 208 também é produzida na França , Portugal e Hungria . Segundo Meilhaud, a produção local ocorre por conta da ligação do país com rallys.

De acordo com o Motor 1 , o processo inicial é o mesmo no carro de rali e o de rua. Após a montagem estrutural do veículo, os veículos de competição vão para uma área específica da fábrica, onde são trabalhados por profissionais treinados e com mais de 10 anos de experiência em El Palomar .

Reprodução/Stellantis Por conta de maior potência, velocidade, e para melhorar a segurança, veículos recebem reforços estruturais

Esses operários realizam reforços na estrutura do veículo, com uma quantidade superior de soldas, e instalam um tanque de combustível especial.

Depois dessa fase, ele retorna a linha de montagem comum para receber faróis, lanternas, capô e teto. As peças são quase as mesmas do veículo de rua, mas o capô e teto contam com elementos para melhorar o fluxo de ar.

Após essa etapa, o 208 de rali retorna para a área da Peugeot Sport, onde recebe o “Kit Rally”, uma série de peças de competição vindas da França. Esse kit inclui o motor 1.2 turbo de 212 cv, transmissão sequencial de 5 velocidades, suspensão com amortecedores reguláveis da Ohlins, freios a disco com quatro pistões nas quatro rodas, gaiola de segurança e pneus especiais.

Reprodução/Stellantis dianteira conta com novas entradas de ar para resfriar freios e componentes internos. Faróis são halógenos simples

Com a montagem finalizada, ele retorna a linha de produção comum onde recebe pintura e um tratamento especial com PVC para aumentar a proteção da parte inferior da carroceria. Antes de ser entregue, o carro retorna a parte da Peugeot Sport para receber a finalização, em um processo manual.

“O 208 Rally4 fabricado na Argentina é exatamente igual ao produzido na França, Portugal e Hungria. Isso significa que pode ser utilizado em qualquer campeonato de rally local ou internacional.”

Para comprar o 208 de Rally é necessário enviar um email para a Peugeot em: “[email protected]”. Apesar de não ser um contato brasileiro, por atender a América Latina é capaz que brasileiros possam fazer o pedido do veículo de competição, mas a fila de espera deve ser grande.

De acordo com o Motor 1, o veículo custa 75 mil euros (R$ 407.801) e a Peugeot oferece ainda assessoria para os compradores obtenham o melhor rendimento do modelo e peças em estoque.

Reprodução/Stellantis Cockpit é bem simples, pensado em redução de peso (1.080kg) e ergonomia

“Qualquer particular pode comprá-lo [o 208 Rally4], mas para uso exclusivo em pista privada. O veículo não pode ser registrado e não tem autorização para circular em via pública. No deslocamento entre as etapas dos rallys, ele contará com uma autorização especial disponibilizada pela organização do campeonato.

A Peugeot não planeja oferecer uma edição esportiva do 208 na América do Sul, mas o propulsor 1.2 turbo e um câmbio manual seriam sem dúvidas uma opção fantástica.

Quem sabe não vemos o 208 Rally4 em competições nacionais como o Rally Internacional de Erechim no futuro próximo? Na edição de 2022 o evento contou com o Renault Megane e Volkswagen Polo preparados para Rally, além de modelos nacionais que receberam conversão.

Fonte: IG CARROS