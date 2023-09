Feirão Zera Dívida Banestes renegocia débitos em mais 11 agências do Estado

Mais 11 agências vão receber as equipes de renegociação do Feirão Zera Dívidas Banestes, no mês de outubro. Dessa forma, os clientes terão uma chance de acertar suas contas com condições especiais para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses. O mutirão terá início na segunda-feira (02) e vai até o dia 20.

As visitas têm início na Agência Banestes em Castelo, no dia 02. Em seguida, seguirão para as unidades de Marechal Floriano (03), Domingos Martins (04) e Iconha (05). Na sexta-feira (06), a equipe chegará à Guarapari, onde realizará o atendimento nas agências do centro da cidade e na Agência de Negócios Muquiçaba, onde encerrará a primeira semana do mutirão.

Devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), os atendimentos voltam a acontecer somente na semana seguinte. A partir do dia 16, a ação ocorre em quatro agências de Aracruz. Na segunda-feira (16), a equipe chega à Agência de Negócios Guaraná, seguindo para Jacupemba (17), Barra do Riacho (18) e finaliza a passagem pelo município na agência no centro da cidade, no dia 19. Por fim, o mutirão será encerrado na sexta-feira (20), em Fundão.

Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF) ou Jurídicas (PJ), com dívidas de até R$ 500 mil para os clientes PF e com dívidas de até R$ 1 milhão para PJ. É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes, no link a seguir: http://www.banestes.com.br/zeradivida. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.

Serviço

Feirão Zera Dívida Banestes

Datas:

02/10: Castelo

03/10: Marechal Floriano

04/10: Domingos Martins

05/10: Iconha

06/10: Guarapari – Agência do centro e Agência de Negócios Muquiçaba

16/10: Aracruz – Agência de Negócios Guaraná

17/10: Aracruz – Agência de Negócios Jacupemba

18/10: Aracruz – Agência de Negócios Barra do Riacho

19/10: Aracruz – Agência do centro

20/10: Fundão

Públicos-alvo: pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias. Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe.

Benefício: condições diferenciadas de negociação, como até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: www.banestes.com.brzeradivida

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Rafaella Rodrigues

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES