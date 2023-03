Feirão Zera Dívida Banestes reduz em até 100% juros de débitos

No mês do consumidor, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai promover um mutirão de renegociação, com condições especiais para pagamento de débitos em aberto. O Feirão Zera Dívida Banestes oferece aos clientes descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses. A ação terá início na próxima segunda-feira (06) e vai até dia 24 deste mês, em 16 agências no Estado.

O primeiro município a receber o mutirão será Linhares, com as equipes especializadas em renegociação visitando as unidades de Guaraná (dia 06) e Jacupemba (07). Em seguida, seguem para Aracruz, com atendimento na unidade localizada na sede do município (dia 08), Barra do Riacho (09) e Coqueiral de Aracruz (10).

As equipes darão início à semana seguinte visitando as agências de Pedro Canário (13), Conceição da Barra (14) e Braço do Rio (15). Depois, seguem para São Mateus, onde vão negociar débitos em aberto de clientes em Guriri/Boa Vista (16) e na agência localizada no centro da cidade (17).

Na semana seguinte, será a vez dos atendimentos ocorrerem nas agências de Marataízes (dia 20), Itapemirim (21), Piúma (22) e Anchieta (23). O mutirão encerra-se dia 24, com a renegociação de débitos dos clientes das agências localizadas em Muquiçaba e Guarapari.

Para solicitar a renegociação, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é voltado para Pessoas Físicas (PF) ou Jurídicas (PJ), com dívidas de até R$ 500 mil para os clientes PF e com dívidas de até R$ 1 milhão para PJ. É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes www.banestes.com.brzeradivida. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados. Por exemplo, contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito.

Serviço: Feirão Zera Dívida Banestes

Datas:

06/03: Guaraná, em Linhares

07/03: Jacupemba, em Linhares

08/03: Aracruz

09/03: Barra do Riacho, em Aracruz

10/03: Coqueiral de Aracruz, em Aracruz

13/03: Pedro Canário

14/03: Conceição da Barra

15/03: Braço do Rio, em Conceição da Barra

16/03: Guriri/Boa Vista

17/03: São Mateus

20/03: Marataízes

21/03: Itapemirim

22/03: Piúma

23/03: Anchieta

24/03: Muquiçaba e Guarapari

Públicos-alvo: pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias. Podem ser renegociados todos os produtos em atraso.

Benefício: condições diferenciadas de negociação, como até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: www.banestes.com.brzeradivida

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Banestes

Jardel Torezani

[email protected]

Fonte: Governo ES