Feirão Zera Dívida Banestes percorre municípios das regiões central serrana e noroeste do Espírito Santo em agosto

O Feirão Zera Dívida Banestes está expandindo seu alcance para mais municípios nas regiões central serrana e noroeste do Espírito Santo durante a primeira quinzena de agosto. A iniciativa, promovida pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), visa oferecer condições facilitadas para que os clientes quitem seus débitos pendentes.

A equipe de atendimento do Banestes disponibilizará descontos de até 100% em juros de mora, correção e multa, além de possibilitar o parcelamento da dívida em até 120 meses. Ao todo, dez municípios dessas regiões serão contemplados pela ação.

O Feirão terá início no dia 05 de agosto, uma terça-feira, na região central serrana, atendendo as cidades de Santa Teresa e São Roque do Canaã. Na quarta-feira, 06 de agosto, a equipe se desloca para Itarana e Itaguaçu. Em seguida, na quinta-feira, 07 de agosto, será a vez de Laranja da Terra, e na sexta-feira, 08 de agosto, o Feirão chegará a Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

A ação será retomada no dia 12 de agosto, uma terça-feira, nos municípios da região noroeste, começando por Barra de São Francisco. Na quarta-feira, 13 de agosto, o atendimento presencial será em Ecoporanga, e na quinta-feira, 14 de agosto, os munícipes de Água Doce do Norte serão atendidos.

Para participar da renegociação, os clientes devem ter um atraso superior a 60 dias, e os débitos podem estar judicializados ou não. O Feirão é destinado tanto para Pessoas Físicas (PF) com dívidas de até R$ 500 mil quanto para Pessoas Jurídicas (PJ) com dívidas de até R$ 1 milhão. É importante destacar que os descontos são maiores para aqueles que optam pelo pagamento à vista.

A equipe do Banestes entrará em contato com os clientes em débito para agendar um horário de renegociação na agência. Contudo, caso o cliente não seja contatado, é possível solicitar o atendimento por meio do site oficial do Banestes: www.banestes.com.br/zeradivida. Após preencher o formulário, o retorno será feito por telefone ou e-mail para dar prosseguimento à negociação. O banco informou que a ação passará por outros municípios nos meses seguintes.

Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, incluindo contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. As exceções são os produtos de crédito imobiliário e Pronampe, que requerem negociação específica e, por isso, não estão incluídos nesta ação.

05/08: Santa Teresa e São Roque do Canaã

06/08: Itarana e Itaguaçu

07/08: Laranja da Terra

08/08: Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá

12/08: Barra de São Francisco

13/08: Ecoporanga

14/08: Água Doce do Norte

Públicos-alvo: Pessoas Físicas com dívidas de até R$ 500 mil ou Pessoas Jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. O atraso deve ser superior a 60 dias. Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe.

Benefícios: Condições diferenciadas de negociação, com até 100% de desconto em juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: www.banestes.com.br/zeradivida

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação e Imprensa do Banestes

Rafaella Rodrigues

[email protected]

(27) 99831-6034

Fonte: GOVERNO ES