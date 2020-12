Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado até o dia 21

Divulgação/Serasa – Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 99%

O Feirão Serasa Limpa Nome , que permite aos consumidores negociar suas dívidas com mais de 50 empresas, podendo ter desconto, foi prorrogado até o dia 21 de dezembro. O atendimento está sendo feito pelos canais digitais oficiais do Serasa, uma vez que o atendimento presencial está suspenso desde março devido à pandemia do novo coronavírus .

Com prazo anterior definido para o dia 30 do último mês e mais de 50 empresas parceiras, mais de quatro milhões de dívidas já foram negociadas, com descontos que chegam a até 99% em alguns casos.

Entretanto, segundo o Serasa , mais de 60 milhões de débitos seguem abertos.

É possível acessar o serviço por meio do site e do aplicativo oficiais do Serasa. Porém, há a novidade de que, agora, o consumidor pode utilizar mais dois canais oficiais de negociação: o número de telefone e o Whatsapp .

O Serasa alerta para que o processo seja feito de maneira segura e que o consumidor evite fraudes.

Canais de atendimento