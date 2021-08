Feirão de renegociação de dívida da Serasa termina em 22 de agosto

Reprodução Feirão de renegociação de dívidas irá até a próxima semana

Termina no dia 22 de agosto o prazo para que endividados busquem a Serasa para renegociar dívidas por até R$ 100. A campanha, que no ano passado possibilitou que mais de 6 milhões de dívidas fossem quitadas, oferece mais de R$12 bilhões em descontos em mais de 14 milhões de dívidas com 24 empresas parceiras. Até agora, 1 milhão de brasileiros já foram beneficiados.

Para aderir, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome ou baixar o aplicativo no celular. Em seguida, o consumidor deve digitar o CPF e preencher um breve cadastro.

Assim que fizer o login, será possível visualizar, de imediato, todas as informações financeiras, incluindo as dívidas. Para conhecer as condições oferecidas para pagamento, é só clicar em uma delas e as opções para renegociar cada débito serão apresentadas. Depois de escolher uma, o pagador deve dizer se vai quitar o valor à vista ou em parcelas, além da melhor data de vencimento.

Dependendo da forma de pagamento escolhida, a plataforma da Serasa gera um ou mais boletos com datas de vencimento atualizadas, os quais podem ser pagos on-line, em agências ou lotéricas. Também é possível realizar o pagamento por meio da carteira digital da Serasa.

O consumidor ainda pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 99575-2096, ou em uma unidade dos Correios.

Confira as empresas participantes

Ativos

Atlântico

Avon

BMG

Bradesco

Calcard

Casas Bahia

Claro

Colombo

Crediativos

Credsystem

Digio

Hoepers

Itapeva

Itaú

MGW

Pernambucanas

Ponto Frio

Recovery

Renner

Riachuelo

Tribanco

Vivo

Zema

Queda no número de inadimplentes

A segunda edição do “Mapa Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil”, estudo mensal divulgado pela Serasa sobre o cenário de endividamento no País, revelou que, pelo segundo mês consecutivo, houve queda no número de inadimplentes no Brasil. Na comparação com o ano anterior, houve diminuição de 3% no total de inadimplentes no mês de junho.

A maioria das dívidas está relacionada aos segmentos de banco/cartão, varejo e utilities (contas de consumo). Já no recorte regional, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais permanecem como os estados onde há mais devedores, mas também como os lugares em que mais dívidas são negociadas no Serasa Limpa Nome: ao todo, mais de R$ 3 bilhões foram concedidos em descontos nos acordos realizados em junho.