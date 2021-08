Feira Sabores da Terra movimenta cerca de R$ 1 milhão em quatro dias

A Feira Sabores da Terra, que terminou no último domingo (1º), na Praça do Papa, em Vitória, já deixou saudades para empreendedores e visitantes que participaram da edição 2021.

Do queijo à cachaça, a Feira Sabores da Terra proporcionou ao visitante fazer um tour gastronômico e cultural pelos sabores e belezas do Espírito Santo. Isso porque, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) viabilizou a participação de mais de 700 empreendedores, da agricultura familiar, economia solidária, Microempreendedor Individual (MEI) e do artesanato capixaba. Os empreendedores que venderam seus produtos no evento movimentaram cerca de R$ 1 milhão em negócios.

Segundo o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, é papel da autarquia desenvolver políticas públicas com a finalidade de fomentar o empreendedorismo no Estado. “A Feira Sabores da Terra é mais uma entrega da Aderes para os empreendedores do Espírito Santo e o nosso objetivo é desenvolver ações que contribuam com a retomada da economia para os pequenos negócios”, afirmou Gavini Filho.

Para a empreendedora da agricultura familiar de Domingos Martins Anete Stein, que produz a Cachaça Granfina, o sentimento que ficou é de gratidão. “Essa feira foi diferente de tudo que já participei até agora. Estou muito feliz com o resultado. Só tenho que agradecer à Aderes, ao Governo do Estado e a todos os envolvidos com o evento”, comentou a produtora.

Já a Microempreendedora Individual (MEI) Isabela Marques da Silva, da Doce Bel, disse que a ficha ainda não caiu. “Foram semanas de planejamento, noites mal dormidas, dias cansativos, carreira, alegria e, no final, deu tudo muito certo. Recorde de público, infraestrutura impecável, empreendedores maravilhosos e vendas a mil. Só tenho a agradecer a minha família, amigos, à Aderes, ao governador e, principalmente, ao cliente”, disse a empreendedora.

Entretanto, o empreendedor que não conseguiu uma vaga para participar da Feira Sabores da Terra e acabou ficando fora do evento, deve ficar atento. Novas feiras já estão programadas e a próxima está agendada para o final deste mês. O edital de chamamento público que vai dar oportunidade para o empreendedor se inscrever e participar do evento será lançado em breve no endereço www.aderes.es.gov.br.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

(27) 3636-8565

[email protected]