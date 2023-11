Feira reúne mulheres negras empreendedoras

No mês da Consciência Negra, o empreendedorismo de mulheres negras e o empoderamento feminino marcam presença na Assembleia Legislativa com a Feira Dandaras, atividade de visibilidade e fortalecimento de mulheres negras, promovida pela Procuradoria Especial da Mulher. A cada semana há um rodízio com quatro expositoras que comercializam produtos como roupas e acessórios, artesanatos em tecido e crochê, biscoitos, entre outros. O evento é aberto ao público e acontece de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, até o dia 17 de novembro.

Bárbara Bastos Dal Bem, uma das expositoras dessa primeira semana, é idealizadora da marca Barbarizy, de roupas e acessórios afros. Ela começou a empreender em 2018, quando identificou a falta de itens de moda que, além de bonitos, atendessem os diferentes tipos de corpos. “Eu queria roupa despojada, com pegada e não achava peças com cor e alegria. Daí nasceu Barbarizy. Fui atrás de recortes e cores diferenciados para levar um pouco de alegria às mulheres plus size e principalmente as mulheres negras”, explica Bábara.

O núcleo produtivo dos ícones da cultura capixaba, grupo de mulheres do entorno da Ilha das Caieiras em Vitória, também está expondo na Feira Dandaras. São roupas e acessórios, além de itens que remetem à cultura afro. Uma das artesãs do núcleo, Luzia Jacinto, falou da importância de espaços como a Feira Dandara para exposição e venda dos produtos. “A gente precisa de locais como esse porque, se a gente fica só no lá no bairro, não tem tanta visibilidade, estando aqui temos todo tipo de público. Quero que continue e que potencialize muitas mulheres”, afirmou Luzia.

A procuradora especial da Mulher da Ales, deputada Iriny Lopes (PT), reforça a necessidade de dar visibilidade e oportunidade às mulheres negras que são as mais atingidas pelos índices de desemprego e de violência contra a mulher no Brasil.

“Nesse mês dedicado a relembrar a todo momento o povo que veio escravizado da África e ficou abandonado depois da Lei Áurea, é importante que Assembleia Legislativa esteja aberta para a realização da Feira Dandaras. A feira dá visibilidade ao trabalho que as mulheres negras desenvolvem. As mulheres negras compõem a maioria do setor produtivo, embora elas sejam minoria entre aqueles que conseguem trabalho fixo. É necessário garantir condições e dar espaço a essas mulheres”, afirma a deputada.

Dandara

Dandara foi uma das principais expoentes na luta contra a escravidão no Brasil no século XVII. Mulher negra e guerreira, foi companheira de Zumbi dos Palmares e teve importante papel na construção e comando do quilombo dos Palmares.

De acordo com historiadores, Dandara dominava técnicas da capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres em resistência ao sistema escravocrata do período colonial brasileiro.

Serviço

Feira Dandaras

Funcionamento: segunda a sexta, das 9 às 17h (até 17/11)

Local: Térreo da Assembleia Legislativa

Fonte: POLÍTICA ES