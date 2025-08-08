Feira ‘Parceria Legal’ movimenta Piúma com serviços ao consumidor e cultura entre os dias 8 e 10 de agosto

Neste fim de semana, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) promovem mais uma edição da Feira “Parceria Legal: Empreendedor & Consumidor”. A ação acontece nesta sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10), na Praça Oenes Taylor, em Piúma.

O evento é uma oportunidade para a população ter acesso facilitado a diversos serviços gratuitos de orientação especializada, como atendimento jurídico, negociação de dívidas, testes rápidos de saúde, vacinação, adoção e cadastro para castração de animais, além de serviços para empreendedores e consumidores capixabas.

A iniciativa também oferece uma extensa programação cultural e gastronômica, que inicia na sexta-feira (8), com apresentações na abertura do evento, e se estende pelo final de semana, com recreações infantis e shows de reggae, pop rock, forró, chorinho, MPB e sertanejo.

O Procon-ES estará presente com sua equipe especializada para atender os consumidores, registrando reclamações, esclarecendo dúvidas e promovendo ações de educação financeira para o público infantojuvenil e adulto. Dentre as ações que serão realizadas, é destaque a “Palestra Procon Mirim”, que acontecerá no sábado (9), às 16h, e será conduzida pela diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira.

Para a diretora-geral, a iniciativa também é uma forma de aproximar os consumidores dos benefícios sociais disponíveis. “Com a bandeira vermelha prevista para o mês de agosto, por exemplo, a conta de luz pode pesar mais no bolso. Com os serviços de troca de lâmpadas para o modelo LED e o cadastro na Tarifa Social, que serão ofertados na feira pela EDP, os consumidores poderão pagar menos nas contas de energia. É uma forma de garantir economia e mais tranquilidade no orçamento dos próximos meses”, reforçou.

Além do Procon-ES, o evento contará com a participação de diversos órgãos e parceiros oferecendo serviços à população, como:

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES): orientação jurídica gratuita;

EDP e Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan): troca de lâmpadas, renegociação de dívidas, cadastro na Tarifa Social e solicitação de serviços;

Saúde: vacinas, testes rápidos, acupuntura, verificação de pressão arterial, teste de glicose, saúde mental, massagem;

Empreendedorismo: atendimento ao MEI, Programa Nossocrédito, fiscalização e orientações da Vigilância Sanitária, apoio do Sicredi e Sicoob;

Faculdade Anhanguera: brindes, sorteios e informações de cursos;

Meio Ambiente: doação de mudas, adoção responsável, cadastro para castração de animais e coleta de eletrônicos e vidros;

Programação cultural e gastronômica:

A feira também oferecerá opções de lazer para toda a família. A programação inclui apresentações musicais e uma feira gastronômica de empreendedores locais.

Sexta-feira (08/08):

18h – Apresentação Cultural

19h – Abertura Oficial

20hh – Musical Prateado

Sábado (09/08):

8h30 às 13h00: Atendimentos sociais

11h – Vanessa Loyola (MPB clássico)

14h – Recreação Marshmallow

16h – Palestra Procon Mirim

17h – Lançamento do Livro Fabiani Taylo

18h – Amanda Trevizolo (Reggae)

20h – Ronnie Silveira (Pop Rock)

22h – Biro Biro e Banda (Forró)

Domingo (18/08):

11h – Fundação do Choro (Chorinho)

14h – Capoeira Princesa do Sul

16h – Bruna Lovatti (Pop Rock)

18h – Grupo Sangue Latino (MPB)

20h – Mateus e Rhuan (Sertanejo)

Documentos necessários

Para atendimento geral, os consumidores devem apresentar RG, CPF e documentos relacionados à reclamação, como notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento, entre outros.

Serviço:

Evento: Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Data: 08, 09 e 10 de agosto de 2025

Horário de atendimento: Sábado (9), das 8h30 às 13h

Local: Praça Oenes Taylor, em Piúma.

Entrada: Gratuita

Fonte: GOVERNO ES