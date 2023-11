Feira NA ROSENBAUM realiza Feira de Natal

Reprodução/Divulgação A edição de Natal celebra o design autoral e as expressões artísticas brasileiras





A Feira na Rosenbaum realiza a Feira de Natal, um dos maiores eventos de promoção do design independente, artesanato contemporâneo e arte brasileira, com uma ação empreendedora, social e solidária, que reunirá 200 expositores, entre marcas e talentos de todo o Brasil, exibindo produtos de design, arte, moda, bem-estar e gastronomia. O evento é gratuito e acontecerá entre os dias 05 e 10 de dezembro, das 11h às 20h, no Edifício Teodoro, localizado na Rua Mateus Grou 473, em Pinheiros, São Paulo.

A Feira foi idealizada pela curadora Cris Rosenbaum, em 2012, junto ao arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum e oferece uma experiência imersiva e sensorial que abraça diversos projetos sociais e paisagens culturais. Com mais de 50 edições realizadas em diversas capitais do país, a Feira na Rosenbaum se tornou referência no universo de design, estabelecendo conexões múltiplas e criando narrativas significativas que valorizam a riqueza dos saberes e evidenciam a potência criativa da alma brasileira.

Em apoio às iniciativas sustentáveis, a Feira escolheu o Edifício Teodoro, um projeto de retrofit assinado pela renomada Perkins&Will, empresa internacional de arquitetura que compartilha valores interdisciplinares com os princípios da Feira, que incluem excelência em design, promoção da diversidade, inclusão e responsabilidade social.

A ONG Amigos do Bem, que promove a transformação de milhares de vidas nas regiões do sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará, a Feira na Rosenbaum cede espaço para a venda de produtos. O valor arrecadado será revertido para a organização, em apoio a mais de 150 mil pessoas e aos projetos sociais que abrangem áreas como educação, geração de renda e acesso a recursos essenciais, incluindo água, moradia e saúde.





Fonte: Mulher