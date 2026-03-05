Connect with us

Agricultura

Feira leva o agro ao shopping e aposta em negócios urbanos

Published

59 minutos ago

on

O avanço do agronegócio sobre o mercado consumidor urbano ganha novo formato no interior de São Paulo. A AgroShopping, feira itinerante que instala expositores do setor agropecuário em centros comerciais, realiza entre 5 e 8 de março uma edição no estacionamento do Shopping Jaraguá, em Araraquara (277 km de distância da capital, São Paulo), com foco em negócios, empreendedorismo e protagonismo feminino.

A proposta é aproximar produtores rurais, pequenas agroindústrias e empresas de serviços do público das cidades, explorando um canal de vendas pouco tradicional para o setor. A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de alimentos e itens de higiene.

A AgroShopping reúne expositores de produtos agropecuários, ferramentas, insumos para jardinagem, artigos pet, alimentos artesanais e soluções voltadas tanto ao campo quanto à cidade. A organização aposta no conceito de “experiência rural urbana”, combinando comercialização direta com programação técnica e cultural.

Segundo os organizadores, edições anteriores registraram milhares de visitantes e movimentação relevante para pequenos produtores, sobretudo em vendas diretas e encomendas futuras. Embora o evento não divulgue faturamento consolidado, a expectativa é ampliar o volume de negócios nesta edição, impulsionada pela proximidade do Dia Internacional da Mulher.

A programação inclui painéis e rodas de conversa com empresárias e especialistas, abordando temas como sucessão familiar, impacto da reforma tributária no fluxo de caixa do agro e circuitos regionais de produção, como o das frutas no Estado de São Paulo.

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), o evento contará com espaço dedicado a 32 produtores e empresas, dentro do programa Sebrae Delas, voltado ao empreendedorismo feminino.

Também participam instituições de ensino, como a Universidade Estadual Paulista (Unesp), além de empresas de serviços ligados ao setor rural.

Especialistas em desenvolvimento regional avaliam que iniciativas como a AgroShopping atendem a uma demanda crescente por encurtamento de cadeias produtivas. Ao levar o produtor para dentro de um shopping center, o modelo reduz intermediários, amplia margens e fortalece a marca de pequenos negócios.

Para o setor, trata-se de estratégia complementar à comercialização tradicional. Em um cenário de maior competição no varejo alimentar e pressão sobre custos no campo, canais alternativos de venda direta ao consumidor final ganham relevância.

A programação cultural inclui apresentações de viola caipira, música country e a tradicional “queima do alho”, reforçando o caráter identitário do evento. Durante todos os dias, haverá ainda espaço infantil com atividades educativas.

Se consolidada, a proposta pode se firmar como formato replicável em outras cidades, integrando consumo urbano, educação sobre o agro e geração de negócios em escala regional.

Fonte: Pensar Agro

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal5 segundos ago

FICCO/SP e GAECO/SP fazem operação para investigar pagamento de vantagens indevidas e proteção a organização criminosa

São Paulo/SP. Nesta quinta-feira (5/3), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), em ação coordenada...
Agricultura59 minutos ago

Feira leva o agro ao shopping e aposta em negócios urbanos

O avanço do agronegócio sobre o mercado consumidor urbano ganha novo formato no interior de São Paulo. A AgroShopping, feira...
Estadual3 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Estadual3 horas ago

Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória

A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Horóscopo6 horas ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 05/03/2026

Como os piscianos se entregam demais aos outros e a seus projetos, têm necessidade de um lugar calmo e privado...
Estadual7 horas ago

Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Estadual8 horas ago

Moderniza ES – Sejus estuda tecnologias em segurança penitenciária para implantação no Espírito Santo

Com o objetivo de analisar estruturas de referência nacional nas áreas de comando, controle e segurança penitenciária, servidores da Secretaria...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus11 horas ago

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
São Mateus23 horas ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus1 dia ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...

Regional

Regional17 horas ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional20 horas ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional2 dias ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual14 horas ago

Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Estadual14 horas ago

Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil

Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias...
Estadual15 horas ago

Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...

Nacional

Nacional12 horas ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Nacional15 horas ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional17 horas ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...

Policial

Policial14 horas ago

DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025

Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
Policial14 horas ago

PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Policial15 horas ago

Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento13 horas ago

Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
Entretenimento13 horas ago

Eliana estreia novo programa aos domingos na Globo e mostra detalhes: ‘animada’
Entretenimento15 horas ago

Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término

Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...

POLÍTICA

Política13 horas ago

Janela partidária pode alterar bancadas na Assembleia Legislativa

O prazo para deputados estaduais e federais trocarem de partido, sem que isso implique em infidelidade partidária, com perda de...
Política14 horas ago

Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura

O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
Política20 horas ago

Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia

A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...

Esportes

Esportes9 horas ago

Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão

Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Esportes2 dias ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes2 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...

Mais Lidas da Semana