Feira ES+ Valor Criativo abre inscrições para empreendedores criativos em busca de fomento e capacitação

O Hub ES+, localizado no Centro Histórico de Vitória, recebe, nos dias 26 e 27 de agosto, a Feira ES+ Valor Criativo, iniciativa inédita voltada exclusivamente para conectar pequenos empreendedores, MEIs, autônomos e coletivos criativos com instituições financeiras e programas públicos de fomento.

Os interessados em serem atendidos pela Feira ES+ Valor Criativo devem preencher um formulário simples, indicando suas necessidades específicas de crédito e fomento. O formulário, disponível no site oficial do Hub ES+ ou diretamente por meio do link disponível na Bio do Instagram (@hubesmais), ajudará a organização a criar conexões assertivas e produtivas entre criativos e possíveis agentes de fomento durante o evento. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 09 de agosto de 2025.

A Feira ES+ Valor Criativo foi idealizada para atender uma demanda crescente dos negócios criativos no Espírito Santo por crédito facilitado, estruturado e seguro. Segundo dados recentes, a economia criativa capixaba representa hoje quase 10% da força de trabalho estadual, com mais de 200 mil profissionais atuando na área. Contudo, muitos negócios ainda encontram dificuldades para acessar crédito e recursos essenciais para seu desenvolvimento.

Durante a Feira ES+ Valor Criativo, empreendedores poderão ter contato com fontes públicas de fomento, instituições financeiras e redes de economia solidária, além de conhecerem linhas de financiamento e outros mecanismos que contribuam com a sua sustentabilidade econômica-financeira, mentorias rápidas, workshops e capacitações voltadas à qualificação de sua gestão econômica.

O chamamento está aberto a empreendedores dos setores de gastronomia, cultura, tecnologia, design/criações funcionais, mídia e patrimônio. Coletivos informais e redes de economia solidária também são incentivados a participar.

O que você encontra na Feira ES+ Valor Criativo:

Acesso a informações sobre linhas de crédito, fontes de fomento e financiamento;

Estímulo ao planejamento financeiro;

Networking com instituições e possíveis investidores;

Orientação sobre acesso a editais púbicos.

Serviço:

Chamamento Feira ES+ Valor Criativo

Inscrições abertas: Até 09 de julho de 2025

Como se inscrever: Por meio do formulário disponível no site oficial do Hub ES+ ou diretamente pelo link na Bio do Instagram (@hubesmais)

Público-alvo: Empreendedores criativos que desejam acessar crédito, fomento e capacitações especializadas.

Realização da Feira: 26 e 27 de agosto de 2025, no Hub ES+ (Praça Costa Pereira, 30, Centro – Vitória)

Informações adicionais: [email protected]

Sobre o Hub ES+

O Hub ES+ é um espaço público de cultura e inovação localizado na Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Ele integra o programa ES+ Criativo, uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, coordenada pela Secretaria da Cultura (Secult – @secult.es), em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti – @secti.es).

O projeto do Hub ES+ conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes – @fapes.es) e parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA – @galpaoibca).

Informações à Imprensa:

Coordenação de Comunicação HUB ES+

Miguel M. Ribeiro / (27) 99991-6991

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Matheus Carneiro / Jeiny Schitine / Wigo Nunes / Julia Novais / Davi Batista

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

