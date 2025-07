Feira dos Municípios 2025 | Prefeito Marcus Batista participa e apresenta atrativos de São Mateus

O sábado (5) foi mais um dia movimentado na Feira dos Municípios 2025, realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. Representando São Mateus, o prefeito Marcus Batista esteve presente no estande do município, dialogando com visitantes, concedendo entrevistas e reforçando os principais atrativos que tornam a cidade um dos grandes nomes do Norte capixaba.

Durante sua participação, o prefeito destacou a importância de apresentar o município para os demais visitantes do estado, valorizando os pontos turísticos, culturais e gastronômicos de São Mateus:

“Fiz questão de estar aqui para apresentar São Mateus aos demais municípios. Temos uma história rica, cultura forte e atrativos como a praia de Guriri, com suas águas mornas, que fazem parte da nossa identidade”, afirmou.

Na feira, São Mateus também tem se destacado pelos sabores e produtos que representam a cultura local. Entre eles, o beiju produzido por comunidades quilombolas, a farofa de macadâmia e o chopp de pimenta-rosa, produto que tem chamado atenção pelo ineditismo e por ser feito com a especiaria da qual o município é o maior produtor do mundo. A combinação entre gastronomia e identidade cultural tem sido um dos diferenciais do estande, conforme destacou o prefeito:

“Estamos apresentando o que temos de mais autêntico: a culinária que carrega traços da nossa cultura afro, a agricultura familiar e produtos que mostram a força da nossa produção local.”

A secretária de Governo e primeira-dama, Thalita Barbosa, também acompanhou a programação do dia e ressaltou os principais destaques turísticos e históricos do município:

“Uma feira maravilhosa, o governador está de parabéns mais uma vez. Todos os municípios aqui, fazendo essa confraternização, falando de cultura, turismo, das nossas cidades, das nossas belezas. E São Mateus tem muito a mostrar: a praia de Guriri, com suas águas mornas, é uma das mais bonitas do Estado, e no dia 24 deste mês vamos reinaugurar o nosso Sítio Histórico do Porto, um patrimônio importante para a cidade. Eu só tenho a agradecer por esse momento da nossa presença aqui.”

O estande de São Mateus segue entre os mais visitados da Feira dos Municípios 2025, reunindo moradores, turistas, estudantes e representantes de várias regiões. A Prefeitura convida o público a visitar o espaço até domingo (6), último dia do evento, e conhecer de perto as riquezas que fazem de São Mateus um dos municípios mais representativos do Espírito Santo.