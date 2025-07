Feira do produtor vai destacar o agro, gastronomia, artesanato e música em Braço do Rio, no Norte do ES

O distrito de Braço do Rio (Conceição da Barra), no norte do Espírito Santo, receberá nos dias 25, 26 e 27 de julho a primeira edição da Feira do Produtor – Sabores e Tradições. Realizado com o objetivo de fortalecer a identidade rural da região, o evento contará com extensa programação que unirá gastronomia, artesanato e música, valorizando talentos e empreendedores da região.

Pautado no fomento, na economia criativa e no turismo sustentável, a Feira terá programação intensa, com atividades para o dia e a noite. A agenda começa na sexta-feira, às 18 horas, e seguirá até o domingo, às 22 horas. A expectativa da organização é de contar com mais de 40 participantes entre expositores e atrações, e mais de 10 mil visitantes, consolidando-se como um evento essencial para a região.

Na Feira do Produtor estarão expostos produtos agrícolas onde haverá um espaço em que os pequenos produtores locais poderão dar mais visibilidade ao seu trabalho rural.

Neste local também haverá exposição de artesanato e o melhor da gastronomia local.

À noite, durante toda a Feira, uma ampla programação musical será oferecida, com artistas da região e artistas de nível nacional. A ideia é aquecer ainda mais o evento com o melhor do forró produzido na região. Entre os artistas convidados estão Ciel Rodrigues, Carlinhos Rocha, Dan Rocha, Claudinho Nascimento, Gordinho do Forró, Chapalove, Tarquinio, Didiú & Cia e Camisa Suada.

Um dos realizadores do evento, o prefeito do município, Erivan Tavares, disse que a Feira do Produtor – Sabores e Tradições, primeira com este perfil no município, busca alavancar o turismo de negócios entre as localidades de Sayonara e Braço do Rio, numa região que já tem investimentos voltados à indústria, aos pequenos agricultores e a agricultura familiar.

A Feira do Produtor tem realização da Prefeitura de Conceição da Barra e do Sindimicro; o apoio institucional é das organizações Sebrae, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo/Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o apoio é da Adetur, e o patrocinador é a Usina Alcon.

Agende-se

Data: 25 a 27 de julho de 2025

Local: Campo Society de Braço do Rio – Conceição da Barra/ES

Entrada gratuita

Horários:

Feira

Sexta (25/07): 18h às 22h

Sábado (26/07): 10h às 22h

Domingo (27/07): 10h às 18h

Praça de alimentação e Atrações:

Sexta e sábado até 00:00

Domingo até 20:00

www.feirasaboresetradicoes.com.br

@feirasaboresetradicoes

Programação musical:

25/07 – Sexta-feira

18:00 – Abertura da Feira para o público

18:30 – Chapalove

20:30 – Solenidade de Abertura

21:00 – Carlinhos Rocha

23:00 – Camisa Suada

⁠01:00 – Encerramento

26/07 – Sábado

10:00 – Abertura da Feira para o Público

⁠14:00 – Jongo Mirim Nossa Senhora da Aparecida.

16:00 – Gordinho do Forró

18:30 – Tharquinio

20:30 – Dan Rocha

22:30 – Ciel Rodrigues

00:00 – Encerramento

27/07 – Domingo

10:00 – Abertura da feira para o público

16:00 – Didiu e Cia

18:00 – Claudinho Nascimento

20:00 – Encerramento

APOIADORES:

Realização:

Prefeitura de Conceição da Barra e Instituto Sindimicro

Apoio Institucional:

Sebrae, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo/Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Apoio:

Adetur

Patrocinador:

Usina Alcon

Braço do Rio – vivência rural e cultural no coração de Conceição da Barra

Distrito de Conceição da Barra, o Braço do Rio está localizado entre as praias do litoral norte capixaba e as terras férteis do interior. Uma das principais portas de entrada para o município, próximo à divisa com a Bahia, sua localização estratégica favorece o comércio, o escoamento da produção agrícola e o fluxo turístico. É também conhecido por ser ponto de apoio para quem visita as praias de Riacho Doce, do Farol e Barra Seca.

O Braço do Rio também tem potencial para se consolidar como ponto de vivência rural e cultural, integrando o turismo com a produção local. A economia local é movimentada pela agricultura familiar (mandioca, feijão, milho, hortaliças e frutas), pecuária de leite e de corte e comércio local. A agroindústria artesanal também tem ganhado espaço na região com a produção de farinha, polpas, doces e derivados da cana-de-açúcar.