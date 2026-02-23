Feira de artesanato está de volta com edição de verão

Ao longo desta semana (23 a 27 de fevereiro), o público pode conferir na Assembleia Legislativa (Ales) uma variedade de produtos feitos à mão, como salgados, doces, peças em crochê, bijuterias, picolés artesanais e itens produzidos com materiais reciclados. A tradicional Feira de Artesanatos, iniciativa que tem como proposta fortalecer a economia criativa e valorizar o artesanato capixaba, começa todos os dias a partir das 14 horas, na área de acesso ao Espaço Assembleia Cidadã.

Com a presença de artesãs e confeiteiras de diferentes municípios do estado, a iniciativa é impulsionada pela Frente Parlamentar em Defesa do Artesão e do Artesanato Capixaba. A deputada estadual e presidente da frente, Janete de Sá (PSB), destaca que a é uma ótima oportunidade para garantir renda e fomentar o trabalho dos artistas manuais.

“Esta feira é mais do que uma exposição; é um compromisso da Assembleia com a identidade capixaba. Ao abrirmos mensalmente nossas portas para os artesãos, estamos fomentando o empreendedorismo e valorizando quem faz a cultura do nosso estado acontecer”, afirma a parlamentar.

A feira oferece aos visitantes a oportunidade de adquirir peças exclusivas diretamente de quem produz, promovendo o reconhecimento da identidade cultural do Espírito Santo no centro administrativo do estado.

A artesã Aline Nunes começou no crochê ainda na infância, quando aprendeu a técnica com a família. Após uma mudança de carreira e em meio a problemas de saúde, encontrou no trabalho manual uma forma de melhorar a qualidade de vida. “Estou com a marca há seis anos e produzo caminhos de mesa, bolsas e roupas”, relata.

Já a cozinheira Evanilda Moraes produz doces e salgados por paixão. O que começou como uma prática para compartilhar com a família se transformou em profissão. Em 2021, ela realizou cursos de especialização e, desde então, ampliou a produção. Esta é a terceira vez que participa da feira promovida pela Ales. “Na cozinha, faço de tudo um pouco”, conta.

A iniciativa reforça o papel da Ales como espaço de incentivo à cultura e ao empreendedorismo, ao aproximar produtores locais do público e estimular o consumo de produtos artesanais capixabas.

Serviço:

Feira de Artesanato

De 23 a 27 de fevereiro

Das 14h às 18h

Área de acesso Espaço Assembleia Cidadã

