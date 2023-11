Feira da Panificação vai ter de palestras a concurso do melhor pão francês

Com premiações para melhor pão francês, melhor pizza e melhor bolo confeitado capixaba, além de palestras, oficinas de capacitações técnicas voltadas para o setor gastronômico, aula-show, espaço gourmet, arena cultural, exposição de equipamentos e produtos regionais. Começa na próxima quinta-feira (09) e segue até sábado (11), na sede do Sindipães, em Novo México, Vila Velha, a PanShow Gastronomia, que retorna para o calendário de eventos do Estado, trazendo tendências e negócios. A entrada é gratuita.

A PanShow Gastronomia é um evento voltado para o setor de panificação e confeitaria com o objetivo de promover o desenvolvimento, a capacitação técnica e a interação entre os profissionais e empresas da área.

A Feira da panificação e confeitaria, PanShow Gastronomia, conta com a organização do Sindicato e Associação da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães e Aipães), em conjunto com o Instituto Panela de Barro. Além de contar com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e Prefeitura de Vila Velha.

O presidente do Sindipães, Ricardo Augusto Pinto, convocou todos os envolvidos na cadeia de Panificação e Confeitaria do Estado para estarem juntos nesta grande ação. “Já realizamos algumas edições da PanShow no passado, mas este ano vamos trazer um evento totalmente novo, ainda melhor, com proposta inovadora voltada para o empreendedor e com espaços interativos para os consumidores. Vocês não podem ficar de fora!”

Já o presidente da Aipães, Manoel Almeida Júnior, ressaltou a importância da sinergia e união de todos neste momento. Ele disse ainda, que o festival vai proporcionar aos participantes a oportunidade de debaterem temas importantes para a indústria de panificação e confeitaria como o Clean Label, Saudabilidade, Sabor, Tecnologia e Inovação. “Nosso objetivo é promover, junto com todos os envolvidos, uma panificação forte. Vamos trabalhar por padarias e fornecedores mais estruturados. Para isso, traremos muitas novidades do mercado para ajudar o empreendedor a inovar e fazer negócios”, pontuou o presidente da Aipães.

Para quem quer ficar por dentro das tendências e novidades do mercado, a arena do conhecimento vai trazer chefs padeiros, chefs confeiteiros e chefs de gastronomia renomados com aulas-shows abertas ao público. O chef Alessandro Eller vai ensinar a fazer um pão de torresmo, a chef Paola Cakes vai ensinar a fazer bolo de pote Red Velvet com Pistache para o Natal. Já o chef Elias Filho traz a receita de Pão Rústico com cerveja. Mas, não é só isso, a chef Andréa Souto vai fazer um Ganache Cream com Bolo Natalino. A chef Evelize Fraga vai ensinar a fazer um Slice Cake Red Velvet Natalino. Entre outras aulas-shows.

Eduardo Destefani, do Instituto Panela de Barro, que é organizador do evento, disse que a PanShow Gastronomia vai além da panificação, pois o evento também vai permitir a participação de empreendedores do artesanato, agroindústria, cerveja artesanal, cafés especiais, charcutaria e chocolate. Além da gastronomia, que vai desde uma comida fitness até um fogo de chão com uma costela especial.

“Nosso objetivo é que o visitante da PanShow Gastronomia tenha uma experiência única no evento, que vai conectar pessoas, com conhecimento, tendências, novidades, música boa e produtos de qualidade. Vale a pena ir conferir os grandes nomes da panificação, confeitaria e gastronomia num só lugar, transferindo o seu saber. O melhor de tudo é que a entrada é gratuita”, destacou Eduardo Destefani.

Saiba mais:

PanShow Gastronomia

Quando: de 09 a 11/11 (quinta-feira a sábado)

Local: Sindipães – Rua Rosa Vermelha, 700, Novo México, Vila Velha. Entrada gratuita.

Programação:

Quinta-feira (09 de novembro)

14h – Abertura ao público

Arena do Conhecimento

15h30 – Arena 1: Aula-show – Bolo de Pote Red Velvet com Pistache para o Natal – com a chef Paola Cakes;

15h30 – Arena 2: Aula-show – Como otimizar seu estabelecimento com buffet inteligente – com o Chef Hugo Grassi;

17h – Auditório: Painel Case de Sucesso de Confeitaria com Paola Cakes, Léo Cereja da Doceria do Léo e Virginia Fiorese da Levei um Bolo;

19h – Auditório: Final do “Concurso do Melhor Pão Francês – Edição 2023”

Palco PanShow

20h – Show com Nano Vianna – Desconstruson

Sexta-feira (10 de novembro)

14h – Abertura ao público

Arena do Conhecimento

14h30 – Arena 1: Aula-show – Pão, vinho e gastronomia, uma harmonização que dá lucro – com o chef Paulo Gaudio;

14h30 – Arena 2: Aula-show – Pães Rústicos de Cerveja – com o Chef Elias Filha do Moinho Rosa Branca;

14h30 – Centro técnico: Aula-show – Confeitaria com um Q de Quality – com o Chef Adriano Ferreira;

16h – Arena 1: Aula-Show – Ganache Cream com Bolo Natalino – com a Chef Andréa Souto;

16h – Arena 2: Aula-Show – Slice Cake Red Velvet Natalino – com a Chef Evelize Fraga;

16h – Centro Técnico: Aula-Show – Pizzas com as novas farinhas para Pizza Regina – Com o chef Genilson Pereira;

17h – Auditório: Palestra – “Desvendando os Desafios e Oferecendo Soluções Práticas para Padarias no Brasil” – com André Rocha

19h – Auditório: Final do “Concurso do Melhor Bolo Confeitado – Edição 2023”

Palco PanShow



20h – Show com Norbim (MPB e Brasilidades)

22h – Show com a Banda Billboard (Clássicos do Rock)

Sábado (11 de novembro)

14h – Abertura ao público

Arena do Conhecimento

14h30 – Arena1: Aula-Show – Cheesecake Estilo Nova York – com

Geléia de Morango e Pimenta Rosa – com o chef Léo Cereja da Doceria do Léo;

14h30 – Arena 2: Aula-Show – Drinks de Café – com a Barista Simone Bissoni

14h30 – Centro Técnico: Aula-Show – Regeneração de Produtos Congelados e com Fermentação natural – com Rogério Shimura;

16h – Arena 1: Aula-Show – Pizza – com o Chef Júlio Storck;

16h – Arena 2: Aula-Show – Confeitaria, como atrair clientes e vender o ano inteiro – com a Chef Julia Candeias;

16h – Centro Técnico: Aula-Show – Colomba Natalina com a Farinha Regina Semolada (Industrial) – com o chef Adenailton Xavier;

17h– Auditório: Painel – Mercado das Padarias Compactas – com Rogério Shimura e Emerson Amaral

19H – Auditório: Final do “Concurso da Melhor Pizza – Edição 2023”.

Palco PanShow



20h – Show com Projeto A3 (Internacionais e Pop Nacional)

22h – Show com Marcos Bifão – Cultura Racional (Tim Maia)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

27 99309-8431

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES