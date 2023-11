Reprodução Tik Tok Febre no TikTok: Gelo de água de arroz para o amenizar manchas na pele?

Você já considerou congelar água de arroz e aplicá-la no rosto para reduzir manchas na pele? Embora seja algo que eu nunca teria pensado, parece ser a mais recente obsessão de muitas influenciadoras de beleza no TikTok. Enquanto a água de arroz é há muito tempo conhecida pelos entusiastas de cuidados com a pele devido às suas propriedades antioxidantes e à sua tradição milenar, a inovação aqui está em congelá-la. Mas será que isso é verdade?

Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, esclarece que é importante informar que não existe nenhum embasamento científico que a água do arroz possa ter algum benefício para a pele.

“O que nós sabemos é que o arroz é rico em antioxidante, ele é rico em aminoácidos, em vitamina E e que sim, esses ativos fazem bem para a pele. Existe uma outra confusão feita a respeito do arroz, porque um derivado clareador usado em muitos produtos para clarear a pele é o ácido Kójico que é derivado do arroz. Então muitas pessoas creem que a água do arroz possa por si só clarear a pele, mas é muito importante dizer que não há nenhum estudo científico que comprove isso”, diz a médica.

“Em relação a estar congelado, o único benefício que nós sabemos do gelo sobre a pele é que ele pode dar uma aparência dos poros estarem um pouco mais fechados, em função da vasoconstrição que o frio, o gelo causa na pele. Então pode melhorar o aspecto dos poros, ainda que momentaneamente, pode fazer a maquiagem durar mais depois de aplicar o gelo sobre a pele, mas não que a ligação esteja diretamente ao arroz”, ressalta.

