FCA convoca recall para o Fiat 500

arrow-options Divulgação Fiat 500 foi um dos subcompactos mais carismáticos do mercado brasileiro

A FCA (Fiat Chrysler Automóveis) iniciou hoje (20) uma campanha de recall para o Fiat 500 . Ao todo, estão envolvidas 2.178 unidades, ano-modelo 2012/2013, equipadas com transmissão automática. Os números de chassis não sequenciais (últimos seis dígitos) vão de 128562 a 595770.

LEIA MAIS: Kia Rio será vendido no Brasil em janeiro de 2020

De acordo com o fabricante, foi identificada a possibilidade do cabo de seleção de marchas se soltar do câmbio, impedindo a movimentação entre as posições P, R, N e D. Sendo assim, impossibilitando o deslocamento do veículo ou fazê-lo se mover inadvertidamente, com riscos de danos materiais, físicos e até fatais aos passageiros ou terceiros.

O fabricante solicita aos consumidores que antes de arrancar e após estacionar se atentem à posição da marcha indicada no painel de instrumentos.

Os proprietários devem a partir de 10 de fevereiro de 2020, agendar seu comparecimento em uma das concessionárias Fiat para a substituição gratuita do ajustador do cabo de seleção de marchas. O tempo de serviço é de aproximadamente uma hora.

LEIA MAIS: Ford prepara descontos de até R$ 6 mil para Ka e EcoSport no Natal

Para maiores informações, consulte o site www.fiat.com.br ou ligue para a Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo telefone 0800-707-1000 ou pelo Whats app por meio do número (31) 2123-6000.