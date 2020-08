FCA apresenta a nova geração da central multimídia UConnect

O novo coronavírus fez despencar as vendas de carros no Brasil. Mas assustou menos as marcas de prestígio. Segundo a Abeifa, associação composta em sua maioria por fabricantes de automóveis de luxo, a retração entre os seus associados foi de 20,7%, no acumulado do ano. No mesmo período, a Fenabrave registrou queda de 37,45% no mercado.

Gerente de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics, Milad Kalume Neto avalia que esse resultado é reflexo do comportamento dos consumidores de carros durante os períodos de crise econômica. “Enquanto a queda na confiança do consumidor afeta mais as faixas inferiores do mercado, quem tem dinheiro está aproveitando para fazer bons negócios”.

O resultado disso é que mesmo com o cenário de incerteza as marcas premium seguiram com os lançamentos, trazendo inclusive modelos que ultrapassam a barreira do milhão de reais. Confira algumas dessas novidades a seguir.

1 – Audi R8

Divulgação Audi R8 vem com motor V10 que também é usado por superesportivos da Lamborghini, outra marca do Grupo VW





Com preço de R$ 1.234.990, o superesportivo Audi R8 é um exemplo claro de como a pandemia afetou menos o andar de cima da sociedade. Lançado em maio no mercado brasileiro, a marca alemã conseguiu vender em uma semana o lote de unidades reservadas para entrega ainda este ano.

O novo R8 chega ao Brasil em configuração única, com motor 5.2 V10 de 610 cv, que combinado a um câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem e ao sistema de tração integral faz o superesportivo acelerar de 0 a100 km/h em 3,2 segundos e atingir os 330 km/h de velocidade máxima.

2 – BMW M8 Gran Coupé Competition

Divulgação BMW M8 Gran Coupé Competition tem produção limitada para bem poucos felizardos e faz parte dos novos supercarros que chegaram ao Brasil





Outro carro exclusivíssimo que chega ao Brasil é o BMW M8 Gran Coupé Competition. Com pré-venda iniciada em julho, o modelo com preço de tabela de R$ 1.136.950, chega trazendo a possibilidade de personalização dos carros, com mudanças nas rodas, acabamento interno e 81 opções de cores externas.

Equipado com um motor 4.4 V8, o M8 Gran Coupé Competition desenvolve 625 cv, aliado a um câmbio automático de oito marchas e um sistema de tração integral. A lista de equipamentos inclui ainda sistema de direção semiautônoma e som premium Bowers & Wilkins Diamond.

3 – Land Rover Defender

Divulgação Land Rover Defender d anova geração ficou bem mais moderno, sofisticado e caro que o original, bem mais simples e rústico

Ex 4×4 “raiz” da Land Rover, o Defender passou por uma transformação radical na geração mais recente e virou um SUV, embora a marca britânica prometa que o modelo tem um desempenho off-road superior ao dos utilitários esportivos comuns.

Lançado no final de julho no mercado brasileiro, o modelo estreou em um lote de 150 carros, todos da configuração de quatro portas “110” e disponíveis em três versões (S, SE e HSE), com preços que variam entre R$ 400.750 e R$ 461.150.

4 – Mercedes-AMG GT 43

Divulgação AMG GT 43 é o esportivo de quatro portas da marca alemã, também estará na garagem de poucos endinheirados





Em junho, a Mercedes trouxe para o mercado brasileiro 20 unidades do modelo esportivo Mercedes-AMG GT 43, oferecidas em oferta limitada com preço de tabela de R$ 575.900.

Equipado com um motor 3.0 de seis cilindros em linha de 367 cv. Com este conjunto, o esportivo de quatro portas é capaz de acelerar de 0-100 km/h em cinco segundos e atingir os 270 km/h de velocidade máxima.

5 – Porsche 911 Turbo

Divulgação Porsche 911 Turbo é o lendário esportivo da marca alemã que vem sendo vendido no Brasil há décadas





Em julho, a Porsche abriu as encomendas no Brasil para o 911 Turbo de nova geração. O modelo está disponível com preços a partir de R$ 1.099.000, nas variações Coupé e Conversível.

O motor boxer de seis cilindros turbo desenvolve 580 cv e trabalha em conjunto com um câmbio automatizado PDK de oito marchas e dupla embreagem. Com essa mecânica, esse que é um dos carros mais conhecidos do mundo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em até 2,8 segundos.