Fazer a manutenção preventiva garante vida útil prolongada do motor

Divulgação Líquido do sistema de arrefecimento deve ter a proporrcão correta de aditivo

O sistema de arrefecimento dos veículos é de suma importância para manter a temperatura ideal do motor. Para isso, é importante sempre fazer a manutenção como a troca de mangueiras de refrigeração, válvula de expansão termostática, termo interruptor, flanges e conectores, além do líquido refrigerante, naturalmente.

No caso do líquido de arrefecimento , é importante realizar a troca preventiva do fluido e abastecer o sistema com o aditivo, conforme a recomendação do fabricante. Esse agente de resfriamento foi desenvolvido para controlar o calor gerado pelo motor, mantendo-o nas melhores condições de temperatura. Dessa forma, problemas no sistema de arrefecimento podem causar grandes prejuízos, por isso é importante orientar o cliente para procurar a oficina se observar qualquer anormalidade.

De acordo com a Valclei, marca parceira da DPK, empresa especializada na distribuição de peças automotivas no Brasil, alguns componentes podem causar mais problemas em relação aos outros do sistema, como a válvula termostática , que tem a função de controlar o fluxo do líquido de arrefecimento dentro do motor.

Para isso, alerta para a verificação durante o aquecimento do motor se há diferença de temperatura entre as mangueiras de entrada e saída. As mangueiras devem apresentar as mesmas temperaturas após a abertura da válvula. Tanto as mangueiras como as abraçadeiras necessitam de atenção especial, observando a perda de flexibilidade ou microtrincas e crostas internas, para realizar a troca.

Na dúvida, leve até uma empresa especializada e procure sempre recomendações da mesma, bem como o especialista que for fazer o check list de todos as peças que compõe o sistema de refrigeração do veículo .