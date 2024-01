Fazer a “dieta do sexo” ajuda a emagrecer até o Carnaval? Entenda

Conheça a “dieta do sexo”, feita pela musa da escola de samba Estácio de Sá, e entenda se é uma prática saudável e efetiva

Você já ouviu falar na “dieta do sexo”? Consiste em utilizar o sexo — juntamente com uma alimentação equilibrada — como uma atividade física para emagrecer. É o segredo da boa forma de Alessandra Mattos, musa da escola de samba carioca Estácio de Sá.

Em entrevista ao UOL, a modelo de 45 anos afirmou que não pratica exercícios físicos há anos e que, além da alimentação limpa, o sexo diário é seu único aliado para manter o shape e se preparar para o Carnaval.

Outras celebridades já afirmaram usar o método, como Kim Kardashian, Pamela Anderson, Lívia Andrade e Kate Hudson. Fica, então, o questionamento: transar pode realmente servir como exercício físico e queimar tantas calorias?

Em entrevista anterior a reportagem, o personal trainer Sidney Muniz explicou que o sexo não pode ser considerado um exercício, mas sim uma atividade física.

“Atividade física é todo movimento produzido pelos músculos que nos cause um gasto energético acima do que teríamos em repouso: andar do quarto para a sala, limpar a casa, lavar a louça, passear com o cachorro, fazer sexo…”, diz.

Em média, os homens gastam 100 calorias e as mulheres 70 durante uma transa de 25 minutos, incluindo as preliminares, segundo um estudo da Universidade de Montreal, no Canadá. “Mas isso varia de casal para casal. A idade influencia, se os indivíduos são saudáveis e não obesos. No geral, dá para perder umas boas calorias fazendo sexo”, argumenta Muniz.

Sidney apontou ainda que em algumas posições há trabalho muscular, por causa da isometria, que é quando se faz uma posição estática ao flexionar o músculo contra um objeto imóvel. “Ao praticá-la, você fortalece o músculo em seu condicionamento máximo por meio do aumento da contração”, explica.

Mesmo com todos os benefícios físicos e mentais, o personal alerta que ser sexualmente ativo não isenta a pessoa de praticar exercícios regularmente.

“O sexo é uma necessidade fisiológica, para o bem-estar mental e físico, mas funciona apenas como um bom complemento para uma vida ativa e saudável”, reforça. Ou seja: vai treinar!