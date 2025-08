Fazendeiro é acusado de matar mulheres e alimentar porcos com corpos

Segundo as investigações, as mulheres estavam em busca de comida nas proximidades da fazenda quando foram atacadas

O fazendo sul-africano Zachariah Johannes Olivier, 60, está sendo acusado de assassinar duas mulheres a tiros e, em seguida, alimentar porcos com os corpos das vítimas. O crime chocante teria ocorrido em 2024, próximo à propriedade rural de Olivier, que pertence a uma minoria branca que ainda detém grande parte das terras agrícolas na região. O caso foi julgado e ganhou repercussão após ser divulgado pela BBC.

As vítimas foram identificadas como Maria Makgato, 45, e Lucia Ndlovu, de 34. Segundo as investigações, as mulheres estavam em busca de comida nas proximidades da fazenda quando foram atacadas. Olivier teria contado com a ajuda de dois funcionários identificados como Adrian Wet, 19, e William Musora, 50.

De acordo com a acusação, os corpos foram entregues aos porcos como forma de ocultar provas do crime. O jovem Adrian Wet confessou à Justiça que foi forçado pelo patrão a jogar os corpos no cercado dos animais.

Além do duplo homicídio, o trio também responde por tentativa de assassinato contra o marido de Lucia Ndlovu, que acompanhava a esposa durante a busca por alimentos. Ele sobreviveu ao ataque a tiros. Outras acusações incluem posse ilegal de arma de fogo, obstrução da Justiça e, no caso de William Musora, imigração irregular no país.

O julgamento foi adiado para a próxima semana. Os acusados ainda não foram formalmente considerados culpados.