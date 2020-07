“Faz essa carinha de filha da p…”, diz desembargador em sessão online; assista

Reprodução / YouTube O desembargador José Eernesto Manzi levou a mão à boca após perceber que o microfone estava ligado

O desembargador José Ernesto Manzi foi convocado a prestar esclarecimentos pela Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC), após ofender uma advogada durante a sessão virtual da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O caso aconteceu nesta quarta-feira (29), ao vivo. Esse é o segundo caso, em julho, que um desembargador tem atitudes ofensivas. O primeiro ocorreu após um desembargador ser multado por não usar máscara e humilhar um guarda com a chamada “carteirada” .

A ofensa foi feita após a sustentação oral da advogada Roberta Martins Marinho Vianna Neves . O desembargador disse: “isso, faz essa carinha de filha da puta que você já vai…”. Em seguida, levou a mão à boca por ter percebido que estava com o áudio ligado.

A relatora do caso, desembargadora Quezia Gonzales , interrompeu a sessão durante sua fala ao ouvir as ofensas do colega de trabalho.

Retaliação



Uma nota de repúdio foi emitida pela OAB de Santa Catarina junto com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina (IASC) e a Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas (ACAT/SC).

“As instituições que em conjunto firmam a presente nota repudiam esta conduta, por atentar contra a atuação da advocacia e violar suas prerrogativas, expondo a classe e a magistratura ao vexame público”, diz um trecho da nota.

Assista ao vídeo, a partir das 3 horas e 34 minutos: