Faz cardio e não emagrece? Veja 5 erros que atrapalham a perda de peso

Embora deixar o sedentarismo de lado e incluir os exercícios físicos na rotina seja um passo importante para perder peso, o clínico geral Marcos Pontes, da Clínica Evoluccy, em Brasília, explica que o emagrecimento depende de uma combinação de fatores que vai além do treino na academia.

“A alimentação é crucial para a perda de peso, além do tempo dedicado ao repouso, a qualidade do sono, a motivação e a constância nos treinos”, afirma o médico.

Veja 5 erros que atrapalham a perda de peso:

Alimentação errada

Manter uma alimentação equilibrada é fundamental para a manutenção de uma vida saudável. Se o objetivo é emagrecer, é preciso ter uma dieta com foco no déficit calórico. “Se o paciente faz o exercício, mas não come bem, perde todo o benefício do trabalho feito”, afirma Pontes.

A quantidade ideal de calorias que deve ser consumida pode ser estabelecida pelo exame de calorimetria. Ele tem como objetivo avaliar a taxa metabólica basal de uma pessoa, ou seja, quantas calorias o organismo gasta em repouso.

A partir daí, o nutricionista pode indicar uma dieta de déficit calórico, onde o paciente consome menos calorias do que gasta no dia.

Não fazer treino de força

Embora os exercícios cardiovasculares sejam os preferidos de quem deseja perder peso rápido, um estudo feito em 2021 por pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW), na Austrália, mostra que o percentual de perda de gordura após atividades aeróbicas é semelhante ao do treinamento de resistência.

De acordo com os pesquisadores, a diferença na balança se deve ao fato de que, na maioria das vezes, não ganhamos massa muscular quando fazemos o treinamento aeróbico. Já o treino de força, além de queimar gordura, leva ao crescimento dos músculos.

Segundo Pontes, ao construir músculos aumentamos também a taxa metabólica basal, levando a um gasto energético maior. Estudos anteriores já mostraram que os resultados são melhores quando os dois tipos de treinos são combinados.

“Com ambas atividades aliadas a uma dieta voltada para o déficit calórico, o paciente usa as reservas de gordura para manter a taxa metabólica e emagrecer. É um ciclo onde um treino contempla o outro”, afirma o clínico geral.

Não descansar entre os treinos

O músculo precisa de 48 horas para se recuperar da inflamação causada durante a prática de exercícios de força, quando é “lesionado” e reconstruído para se desenvolver. Por isso, se o mesmo músculo for malhado todos os dias, o organismo é sobrecarregado com uma inflamação excessiva, impedindo a reconstrução muscular.

Experimente tirar um ou dois dias de repouso entre os treinos para fazer atividades mais leves, como uma caminhada ao ar livre ou até mesmo descansar em casa.

Dormir mal

Uma noite bem dormida permite a recuperação do tecido muscular inflamado para construir o músculo. “Uma boa qualidade do sono é crucial para equilibrar hormônios, estimulando a produção de testosterona e controlando a produção das substâncias que dão saciedade e fome”, afirma Pontes.

Inconstância nos treinos de cardio

A motivação para começar a praticar uma atividade física é fundamental, mas ela deve ser aliada à constância nos treinos para alcançar resultados.

“O grande jogo do exercício é fazer ele virar um hábito. Quando isso acontece, a pessoa entra no piloto automático e não questiona a necessidade de fazer”, conta.