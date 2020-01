Favatto quer fraldário para idosos em lojas

Lojas varejistas do Estado disponibilizando fraldários para uso de idosos e pessoas com deficiências. É o que propõe o deputado Dr. Rafael Favatto (Patri) no Projeto de Lei (PL) 1018/2019. A matéria caracteriza fraldário um ambiente reservado com equipamentos e produtos para higiene acessível a cadeirantes e idosos.

O objetivo da proposta, segundo Favatto, é incentivar a adequação de espaços à realidade da sociedade, que tem idosos na ativa que fazem uso de fraldas, sendo necessária a troca e higienização em vários períodos do dia.

Tramitação

A matéria foi lida em Plenário no dia 11 de dezembro e deverá passar pelas Comissões de Justiça, Cidadania, Saúde, Defesa do Consumidor e Finanças.