Faustão reaparece em festa de aniversário de restaurante

Reprodução/Instagram Faustão posa com o chef Anderson Laranjeira

Longe da TV desde que a Globo antecipou sua saída , o público não está tendo chances de ver Faustão, pois apresentador não tem conta nas redes sociais. Porém, os fãs tiveram uma chance de matar as saudades do astro da televisão com uma aparição recente.

Fausto Silva compareceu ao aniversário de 50 anos do tradicional restaurante La Tambouille, localizado em Itaim Bibi, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. O apresentador tirou uma foto com o Anderson Laranjeiras, o chef do estabelecimento. “La Tambouille 50 anos tem que respeitar”, escreveu na legenda da publicação.

Mesmo longe das telinhas, Faustão segue contratado da Globo. O apresentador trabalha em seu novo programa na Band, mas ainda não se sabe se a Globo vai liberá-lo para trocar de emissora ainda este ano ou somente para o ano que vem, quando o contrato já tiver acabado.