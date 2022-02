Faustão presta apoio a Tiago Leifert e Daiana Garbin

Reprodução Tiago, Lua e Daiana

Durante o ‘Faustão na Band’ desta quarta-feira (2), o apresentador, Fausto Silva, prestou homenagem para o ex-colega de emissora, Tiago Leifert e para a esposa dele Daiana Garbin. A filha do casal, Lua, está enfrentando um retinoblastoma e os jornalistas contaram a situação nas redes sociais na semana passada e alertaram pais de crianças pequenas.

No programa, Faustão falou que tem ligação forte com o casal e prestou apoio. “Um momento que a gente faz um registro, tenho uma ligação muito forte com eles, é para Daiana Garbin e Tiago Leifert. O Brasil inteiro está com vocês, para que a Lua vire esse jogo, principalmente porque a gente sabe o que vocês estão passando”, disse.

Então, o auditório fez uma salva de palmas para o casal. “O carinho do público, com toda emoção, toda energia. A partir do momento que vocês prestam serviço de utilidade pública, abrindo uma situação tão dolorosa, tão difícil para todos terem informação, é fundamental. Estamos rezando para que tudo dê certo nessa história com a Lua”, disse Faustão, veja em vídeo o momento:

Retinoblastoma

Em vídeo publicado neste sábado (29), o jornalista Tiago Leifert e sua esposa Daiana Garbin anunciaram que a filha, Lua Garin Leifert, está com câncer nos olhos. Lua tem um pouco mais de um ano de idade.

O casal explicou que a doença se chama “Retinoblastoma” e é um tipo de tumor que atinge os olhos, no caso de Lua, o câncer está presente em ambos. Segundo relato, eles descobriram a doença em outubro e desde então a filha já realizou quatro sessões de quimioterapia.

“A gente descobriu no grau E, que é o máximo. Ela tá enxergando bem do olho esquerdo, mas o direito exige mais cuidados. A gente não sabe se está no começo, no meio ou no fim do tratamento, é uma luta dia a dia”, afirmou o jornalista.

Tiago afirmou que a decisão de contar sobre o diagnóstico foi pensada com cuidado e esperava que seja um alerta para que outros pais prestem também tenham a oportunidade de diagnóstico precoce.