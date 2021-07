Faustão irá estrear em janeiro na Band

Bianca Barbosa Faustão estreia em janeiro

Faustão já tem data para estrear! A Band em nota confirmou para janeiro a estreia do apresentador na programação. Toda a produção do programa será feita nos estúdios da emissora em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração.









Segundo o colunista Flávio Ricco, Faustão irá gravar no maior estúdio da Band, com 1.200 metros quadrados. O estúdio será exclusivamente do novo programa do Fausto Silva, que será levado ao ar, de segunda a sexta, das 20h30 às 22h.

Depois de 30 anos de Globo , Faustão não renovou o contrato e saiu da emissora para a Band . O apresentador iria comandar o ‘Domingão’ até o fim de 2021, mas teve a saída antecipada pela emissora após passar por uma internação por conta de uma infecção urinária.

Antes da decisão do apresentador, Ricardo Waddington, diretor de entretenimento, ofereceu a Faustão um programa às quintas-feiras, considerando público, dia e horários diferentes, mudança que não foi do agrado de Faustão.

Com a saída antecipada, Tiago Leifert comanda o ‘Super Dança dos Famosos’ e os comediantes Welder Rodrigues e Dani Calabresa comandam o ‘Videocassetadas’. A partir do dia 5 de setembro que o apresentador Luciano Huck vai comandar o ‘Domingão’. A partir dessa data, Tiago Leifert deixa a programação com o fim do ‘Super Dança dos Famosos’ e o ‘Caldeirão’ fica por conta do marido de Angélica.

Segundo divulgado pela Globo, o formato do ” Domingão” comandado por Huck vai “misturar quadros de sucesso com grandes histórias”. O dominical segue nesse estilo até dezembro deste ano e a partir de janeiro de 2022 o programa estreia em uma nova fase com muitas novidades.

Com a mudança de Huck para os domingos, o “Caldeirão” também passa por alterações. Em 4 de setembro a atração vai ao ar com um novo apresentação que assume esse posto até o final do ano. O nome do novo apresentador ainda não foi divulgado e a Globo disse que está estudando quem será o substituto.

Quanto a Faustão, a Band tem boas expectativas para os domingos da rede paulista. “Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças”, diz nota da Band quando foi confirmada a contratação .