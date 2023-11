Fatos ‘nojentos’ que os motéis não contam para os clientes

Os motéis hoje em dia se tornam uma grande opção para os casais.

Existem aqueles que vão mas não gostam, aqueles que vão quase todos os dias e aqueles que nem gostam de ouvir falar. Os motéis hoje em dia se tornam uma grande opção para os casais que procuram mais privacidade. As regras são como qualquer outras, tem promoções, pagamentos, mas ainda sim existem coisas que você ainda não sabe sobre esses lugares.

1- Grande parte do lucro é derivado da infidelidade

Apesar dos motéis serem muito mais populares hoje em dia do que já foram no passado. Ainda existe quem tenha lá os seus preconceitos com o local. O motivo geralmente vem do fato, dos motéis serem o local ideal para a realização de programas, e encontros de pessoas infiéis.

Por ser um lugar próprio para encontros íntimos que tenta manter em descrição a identidade de seus usuários, fica fácil marcar um flerte fora do casamento ali. Por esse motivo, funcionários relatam que é relativamente comum se depararem com mulheres ou maridos traídos tentando entrar no local.

Atualmente os funcionários também relatam que é comum o surgimento de detetives particulares, que pagos por um dos cônjuges, buscam investigar a vida de alguém que a essa altura do campeonato, já está dentro do motel.

A entrada nesse tipo de caso é altamente proibida. Os proprietários desses estabelecimentos não permitem a entrada de terceiros. Se for pra rolar bate boca, que seja do lado de fora do motel!

2- Alguns clientes adulteram as garrafas de bebidas

Assim como a grande maioria dos hotéis, nos motéis podemos encontrar um frigobar abastecido com bebidas, comidinhas e os mais diversos produtos. Um clássico dos motéis é sempre oferecer garrafas de bebidas alcoólicas e também long-necks. Muitos clientes desonestos no intuito de burlar a conta, consomem essas bebidas e reabastecem as embalagens com todo quanto é tipo de substancia.

Dessa forma, as bebidas aparentam estar intocadas e consequentemente não são cobradas.

3- A limpeza nem sempre é feita como se deve

É claro que não estamos falando de uma maioria, mas ainda sim esse tipo de caso acontece! A gafe que algumas vezes também é cometida por alguns hotéis, se torna ainda mais imperdoável quando estamos falando de motéis.

O motivo é óbvio, Todo quarto como esse deve ter a sua higienização redobrada. Para evitar esse tipo de transtorno procure sempre por motéis já conhecidos na cidade, eles são famosos por um motivo: o seu serviço de qualidade.

Além disso certifique-se sempre se os lençóis foram trocados e claro, se as toalhas estão embaladas devidamente.

4- Existem mais germes nas hidromassagens do que nos banheiros

Até pode ser um tanto quanto instintivo. Mas quando pensamos em um lugar que pode estar mal higienizado ou o que consideramos mais sujo, esse lugar sempre será o banheiro.

Porém o que muitas vezes não nos damos conta, é que na prática o nosso instinto pode simplesmente estar enganado.

O grande problema da hidromassagem por exemplo, é que é um local que pode acumular uma série de germes. O lugar nada mais é do que um compartimento que comporta água, e que as pessoas ficam de molho.

Além disso, dificilmente farão a limpeza da maneira adequada. Pois os “cantos” que muitas vezes ainda ficam molhados são os lugares mais propícios para a proliferação de microrganismos que podem se soltar na água conforme a banheira se encha mais uma vez.

5- A privacidade nem sempre é preservada

Se tem uma coisa que quem frequenta um motel gostaria de ter, essa coisa se chama privacidade. Mas nem sempre estamos no anonimato como imaginamos.

Ali você chega, abaixa o seu vidro, e uma voz que surge atrás de um vidro escuro oferece um quarto. Se algo for pedido no quarto, é entregue rapidamente, sem que vejamos direito quem é que foi deixar aquele pedido ali. Todos os funcionários são especialmente treinados para serem invisíveis.

Mas na prática, apesar de nós, clientes não sabermos muito bem quem essas pessoas são, elas podem tranquilamente saber quem somos nós. Elas sabem a hora da sua chegada e da sua saída. Sabem se algum barulho ou fetiche ocorreu naquele quarto durante a sua estadia. Se você for um cliente fiel de um mesmo estabelecimento então, não se engane.

A voz que responde por trás do vidro escuro da recepção, pode te ver tranquilamente, e pior, já deve estar em muito familiarizada com a sua cara. Por isso se lembre, até mesmo no motel, a privacidade pode ser considerada relativa.

6- O item mais sujo do quarto é o que você menos imagina

Nós já falamos do banheiro, da hidromassagem do motel… Mas você consegue imaginar qual é o item mais sujo do quarto?

A resposta é prática mas nada óbvia! O controle remoto da TV é pegado por todos com a mão, só que dificilmente ele é limpado pelas faxineiras do motel.

Dentro do contexto do motel, a sujeira desse objeto pode ser ainda mais gravada, visto que muitos fluidos corporais podem ser passados da mão do cliente para o objeto.

7- As camas são encapas com couro, pois muitos fluidos são liberados ali

Talvez você nem tenha reparado. Mas as camas de motel de um modo geral são encapadas com grossas camadas de couro. Por esse motivo nem sempre elas são tão confortáveis assim.

O motivo para fazerem esse revestimento que é o mais bizarro. Durante o sexo uma série de fluidos escorrem dos corpos dos clientes e se concentram no colchão.

8- Se o quarto possuir piscina, fuja imediatamente!

Não é comum. Mas alguns quartos de luxo oferecem essa opção. O que acontece na prática, é que por estar em um ambiente de motel, a piscina pode ser usada pelos casais para manter práticas sexuais.

O grande problema dessa situação, é que dificilmente um estabelecimento irá trocar toda a água de uma piscina a cada nova hospedagem. Por esse motivo, entrar na piscina do quarto do motel, pode realmente não ser uma boa ideia.