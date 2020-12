Fátima Bernardes registra ‘fugidinha’ para a praia com Túlio Gadêlha

Instagram/Reprodução Fátima Bernardes deu uma escapada das orientações médicas para ir à praia com Túlio Gadêlha

Apesar de estar em recuperação da cirurgia para a retirada de um tumor no útero, Fátima Bernardes revelou aos seus seguidores do Instagram que escapou das recomendações médicas para dar um passeio rápido na praia com seu namorado, deputado federal Túlio Gadêlha .

Fátima está afastada do trabalho para poder se dedicar ao tratamento do câncer de útero. Após 12 dias da cirurgia, a jornalista compartilhou registros na praia ao lado de Túlio. Em uma das fotos ambos estão com máscara, na outra, estão sem, por conta da praia vazia.

“Já estou liberada pra dar pequemos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos”, disse Fátima, no Instagram.

A apresentadora também agradeceu o carinho dos seguidores. Obrigada pelas muitas mensagens. Elas fazem diferença no meu dia. Bom fim de semana a todos”, concluiu ela.