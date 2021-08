Fátima Bernardes recebe Sidney Magal vestida de ‘dogão’ do ‘The Masked Singer’

Reprodução/Twitter Fátima surge de ‘dogão’ do ‘The Masked Brasil





O que rolou? Fátima Bernardes, apresentadora do programa “Encontro”, abriu a atração da Globo vestida de dogão na manhã desta quarta-feira (11).

Fátima recebeu Sidney Magal, primeiro eliminado do “The Masked Singer Brasil” com a fantasia usada pelo cantor no reality e até dançou no palco enquanto o artista interpretou a música “Sai da minha aba”. Ao tirar a fantasia de dogão, a apresentadora agradeceu Sidney. “Ufa, muito obrigada”, disse Fátima visivelmente cansada.





A web logo reagiu. “A Fátima de dogão é muito bom”, escreveu um internauta. “Eu não acredito que a Fátima Bernardes começou o Encontro vestida de dogão do Masked Singer”, pontuou outro.

Veja vídeo e reações:

a fatima de dogão é o maior momento da manhã #Encontro — cami (@heroinapobre) August 11, 2021





Eu não acredito que a Fátima Bernardes começou o Encontro vestida de dogão do Masked Singer kkkkkkkk pic.twitter.com/1nMGHmj5Fy — Soraia (@soraiacorr) August 11, 2021

A Fátima Bernardes de Dogão do #TheMaskedSingerBrasil é tudo pra mim! #Encontro — Duh Secco (@DuhSecco) August 11, 2021





Eu amo a fatima abrindo o programa vestida de dogão — é rhuan com rh (@orhuansantos) August 11, 2021