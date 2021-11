Instagram Fátima Bernardes anuncia data de retorno ao ‘Encontro’: ‘Estou muito feliz’





Fátima Bernardes anunciou nesta quarta-feira (17) sua data de retorno ao “Encontro”, seu programa na TV Globo, em suas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, ela contou que voltará ao comando da produção na próxima segunda-feira (22). “Oi, pessoal! Estou aqui porque tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira estou de volta ao Encontro. Estou muito feliz de voltar. Foi um período difícil, de muito exercício. Na verdade, nas duas últimas semanas eu pude me exercitar melhor, antes eu fiquei com o braço muito parado. Mas estou muito feliz”, contou.

“Não vai dar para fazer muitas estrepolias. Esse bracinho vai ter que levantar, o outro fica por aqui mesmo, mas vai ser muito bom estar com você novamente. Um beijo e até segunda”, compeltou.

Fátima Bernardes passou por uma artroscopia no ombro após lesão no membro superior. Em suas redes sociais, a apresentadora manteve os fãs atualizados sobre seu estado de saúde e evolução da fisioterapia .