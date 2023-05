FreePik Fases da lua: saiba como aproveitar cada uma delas

Estamos saindo de uma quinzena de eclipses e durante os próximos 6 meses iremos processar e absorver os seus efeitos. Os ciclos lunares que acontecem durante esses 6 meses entre a temporada de eclipse destacam os efeitos que podemos processar e indicam como podemos absorvê-los melhor, adaptando o nosso autocuidado para esse objetivo, por isso, estamos em um momento especial para observar e se adaptar aos ciclos da lua.

Teremos 5 ciclos lunares entre o eclipse de 5 de maio e o de 14 de outubro de 2023. A astróloga e life-coach Priscila Lima separou algumas dicas para evoluir as práticas de autocuidado do dia a dia:

“O ciclo lunar pode ser dividido em 8 etapas, porém as fases da Lua Nova e Lua Cheia, em que a relação com o Sol é muito particular – conjunção e oposição, indicam momentos em que os seus efeitos são mais notórios”

Durante a Lua nova podemos definir nossas intenções e embarcar em novos começos, quando se inicia o período de lua crescente devemos superar desafios e perseverar, dessa forma, estaremos prontos para tomar iniciativas em direção aos nossos objetivos. A fase de Lua cheia é perfeita para ganhar clareza e celebrar vitórias. Já a lua minguante é um período para detalhar suas criações e compartilhar aprendizados, o quarto minguante vem pra revisar, realinhar e reajustar intenções, para enfim, liberar, deixar ir e revisar durante a Lua minguante.

Nestes últimos dias de maio, beleza e harmonia são as palavras de ordem. Relaxamento e cuidado com o corpo estão em evidência. Estamos absorvidos nas nossas práticas de bem estar durante o período da lua nova regida por Vênus, propícia à regeneração e recuperação de energia, durante a qual podemos desacelerar e descansar, cuidar da nossa vitalidade e aumentar o prazer e satisfação que extraímos da vida. É um momento para relaxar e cuidar do corpo.

Pensando nisso, fique atento ao calendário lunar que indica o signo da lua nova e cheia ao longo do ano. Para aproveitar para semear suas intenções e celebrar as conquistas ao longo do processo.

4 junho, lua cheia sagitário 18 junho, lua nova gêmeos 3 julho, lua cheia capricórnio 17 julho, lua nova câncer 1 agosto, lua cheia aquário 16 agosto, lua nova Leão 31 agosto, lua cheia Peixes 15 setembro, lua nova virgem 29 setembro, lua cheia áries

