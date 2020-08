Fãs se animam com luta de Mulher Maravilha e Mulher Leopardo em novo trailer

A atriz de 42 anos tem compartilhado em seu Instagram a realização do sonho de conhecer as Maldivas, mas, neste sábado (22), Dani postou que viveu momentos de tensão ao ser arrastada enquanto surfava, atividade que ela não praticava há algum tempo.

Instagram/@danisuzuki Dani postou em seu Instagram relato sobre a situação e afirma que está bem

“Tem sido um desafio pra mim, enfrentar esse mar depois de tanto tempo sem surfar . Hoje foi meu dia mais difícil aqui, depois de dois dias de cativeiro no barco com febre tomei muitas bombas, mas muitas bombas na cabeça e no auge daquela dor de “veado” uma que dá na lateral da costela”, relatou Dani na postagem.

Apesar da situação, a atriz reiterou que está sendo uma experiência maravilhosa fazer essa viagem com amigos e que apesar do susto, está bem. Terminou a publicação com uma mensagem positiva:

“Tô bem!! Garganta dolorida, dor de cabeça mas pronta pra próxima session. E que cada desafio desse me fortaleça pra eu nunca desista em meio a dificuldades. Sabia que não seria fácil. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Gratidão a meus amigos aqui. E que venham ondas melhores”.