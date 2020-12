Fãs de Letícia Spiller se decepcionam com fala sobre Melhem e ela responde

Reprodução Letícia Spiller diz que Marcius Melhem era uma “pessoa querida”

Uma declaração de Letícia Spiller sobre as acusações de assédio que Marcius Melhem vem sofrendo causou decepção em muitos fãs da atriz. Em entrevista ao programa Reclame, da rádio PlayFM , além de elogiar o ex-diretor da Globo, a artista afirmou que Dani Calabresa “demorou muito pra fazer essa denúncia”.

Em seu Instagram, nos comentários de sua última publicação, os seguidores da atriz não esconderam a decepção com as declarações dadas. “Decepção por ter visto você defender o Marcius Melhem , com assédio dessa ordem não se brinca e nem culpa a vítima por ter ‘demorado a denunciar'”, escreveu um.

Em resposta, Letícia disse que jamais apoiou ou apoiará alguém que abusa de outra pessoa. “Eu jamais colocarei em dúvida o testemunho de uma vítima, especialmente se for uma mulher. Denúncias precisam ser feitas e apuradas com rigor. Descredibilizar a fala de uma vítima é tão nocivo quanto assédio. Eu jamais faria isso”, escreveu.

Reprodução/Instagram Letícia Spiller responde seguidores no Instagram

“Estou me sentido despedaçada com sua fala. Por favor, se justifique. Eu dirijo um fã-clube seu, em que todos os dias recebo imagens de homens nus e comentários nojentos daqueles que acham que a conta é sua. Isso é um assédio direcionado a você”, escreveu a administradora de um fã-clube feito para a atriz.

“Venho aqui reforçar que eu nunca ficarei contra uma vítima de assédio , de abuso . Eu nunca ficarei do lado de um assediador. Eu nunca questionarei as razões que levam ou não uma mulher a denunciar algo. Precisamos nos apoiar. Precisamos nos fortalecer. Precisamos incentivar que as denúncias sejam feitas para que tenhamos um ambiente mais saudável e justo, em casa, no trabalho, com amigos”, respondeu novamente Letícia.