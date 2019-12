Farol Santa Luzia é reaberto para visitação

O Farol Santa Luzia, localizado em Vila Velha, foi reaberto para visitação no último final de semana. Localizado na Praia da Costa, o espaço passou por obras de adequação para se tornar ainda mais atrativo para moradores e turistas, que vão poder contemplar novamente uma das vistas mais bonitas da Grande Vitória.

Com total acessibilidade e estrutura para receber os visitantes, o local tem acesso gratuito e pode ser visitado de terça a domingo, das 9h às 17h. A Prefeitura de Vila Velha mantem um serviço de atendimento ao turista que possibilita aos visitantes conhecerem um pouco mais da história do local. A área é da Marinha do Brasil.

O Farol Santa Luzia entrou em funcionamento em 1871, quando foi inaugurado por D. Pedro II (1840-1889). O equipamento tem a função de orientar as embarcações que navegam na Baía de Vitória. Com iluminação inicial a querosene, o farol tem 17 metros de altura e alcance de 32 milhas marítimas. Atualmente é iluminado por lâmpadas 300 watts e quatro focos, servindo de orientação para navegação direcionada aos portos de Vitória, Vila Velha e Tubarão.

O terreno onde está situado o Farol Santa Luzia foi doado à União em 1913 pelo Dr. Hermano Santana e sua esposa e, posteriormente, entregue a Marinha do Brasil em 1985. Além do farol, o local abriga uma vila residencial militar com três casas, dentre elas a do faroleiro, encarregado da manutenção do Farol.

Por pertencer à Capitania dos Portos, o farol é área de segurança. Porém, um convênio com a sub secretaria de Turismo municipal tornou possível sua abertura à visitação.

Serviço:

Farol Santa Luzia

Endereço: R. Santa Luzia, 2 – Praia da Costa – Vila Velha

Visitação: de terça a domingo

Horário: 9h às 17h

Com informações da Prefeitura de Vila Velha

