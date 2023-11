Fapes realiza seminários sobre projetos dos Programas de Pós-Graduação Capixabas Proapem e Proapex

Os projetos em desenvolvimento contratados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo (Fapes) para apoio aos Programas de Pós-Graduação Capixabas Emergentes (Proapem – Edital 04/2022) e à Excelência da Pós-Graduação Capixaba (Proapex – 07/2020) tiveram seus resultados parciais apresentados, nesta semana, em dois seminários virtuais.

Cada seminário foi uma amostra do que foi produzido até o momento. Os contemplados apresentaram a distribuição do valor recebido, em que fase se encontra o projeto, o objetivo, os resultados já alcançados e os passos seguintes até a conclusão. Cada projeto integrante dos programas de pós-graduação visa à melhoria das avaliações perante à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (Capes) – fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados brasileiros.

Os editais foram lançados no contexto da pandemia de Covid-19, sendo fundamentais na retomada das ações dentro dos programas apoiados com recursos oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec). No Proapex foram apresentados cinco projetos de diferentes áreas de atuação, como biotecnologia, política social, engenharia elétrica, saúde coletiva e ciências fisiológicas.

Os projetos receberam investimento de R$ 7 milhões para o incremento de pesquisa do Estado. No Proapem, foram 19 projetos apoiados com R$ 6 milhões, com a finalidade de alcançar maior projeção nacional e internacional, com incentivo à excelência em pesquisa e à capacitação de recursos humanos na pós-graduação capixaba.

Os resultados foram analisados por seis avaliadores que consideraram um grande avanço na pós-graduação do Espírito Santo. O destaque foi a unanimidade no agradecimento ao Governo do Estado por manter os investimentos nos programas durante a crítica fase da pandemia do Covid-19.

Mesmo com as adversidades enfrentadas na economia e demais cenários, a Fapes se destacou no âmbito nacional pelas ações proativas e manutenção dos editais. Os avaliadores bolsistas de produtividade em pesquisa Nível 1 do CNPq são Gilberto Fillmann, Eugênio de Bona Castelan Neto, Olga Lucia Castreghini de Freitas, Esper Abrão Cavalheiro, Sergio Ruffo Roberto, Egberto Gaspar de Moura.

As apresentações dos coordenadores dos projetos do Proapem e Proapex foram acompanhadas pelo diretor Técnico-Científico da Fapes, Celso Saibel, que classificou os eventos como um ato positivo de responsabilidade e transparência com os investimentos do Governo do Estado, a fim de elevar o nível da Pós-Graduação Capixaba.

“Servem como momento de prestação de contas e reflexão sobre os resultados alcançados, execução orçamentária e dificuldades e ajustes a serem feitos até a conclusão dos projetos. Foi bastante positivo ouvir dos avaliadores externos e dos coordenadores de projetos que o Proapex e o Proapem foram fundamentais para manter o alto nível da pós-graduação no Espírito Santo, nas áreas apoiadas num período de dificuldade de obtenção de recursos das agências federais, em decorrência da pandemia de Covid-19”, destacou Celso Saibel.

Alguns resultados Proapex

O Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGPS/Ufes) captou recursos do edital Proapex para o período de 2020 a 2025, num montante aproximado de R$1,5 milhão. O professor Daniel Sampaio falou sobre o apoio recebido da Fapes e o resultado alcançado.

“O valor tem sido fundamental para o avanço do processo de internacionalização do PPGPS/Ufes, possibilitando o financiamento para discentes e docentes do programa. As parcerias têm sido realizadas com países, como Argentina, Canadá, China, Grécia, Reino Unido, entre outros. É importante destacar que o PPGPS/Ufes conseguiu alcançar a nota 6 na última avaliação quadrienal da Capes (2017-2020), antecipando o objetivo principal que era conseguir a nota 6 na atual quadrienal (2021-2024). Além disso, o periódico ‘Argumentum’ alcançou o estrato mais elevado (A1) na última avaliação”, salientou Daniel Sampaio.

Para o professor Domingos Simonetti o apoio recebido do Proapex 2020, o Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Ufes, tem avançado significantes e proporcionou a atribuição de bolsas a alunos, quando esgotadas a disponibilidade de bolsas de outros órgãos ou editais, o que foi fundamental para a manutenção de alunos no programa.

“Os equipamentos que já foram adquiridos têm permitido o avanço de muitas pesquisas que estavam restritas por limitação de aparelhos. A presença de dois professores pesquisadores de instituições estrangeiras, por dez dias, colaborou no aprimoramento de estudos que estavam sendo efetuados, avançando na integração com outros grupos. Da mesma forma, a visita técnica do professor do programa a instituições europeias ajudou a consolidar e estreitar laços entre grupos do programa e grupos estrangeiros”, afirmou Domingos Simonetti.

O Programa de Pós Graduação em Ciências Fisiológicas-PPGCF/Ufes, avaliado com conceito 5 pela Capes, tem como principal objetivo formar mestres e doutores para atuarem em atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento, além da divulgação cientifica e tecnológica. A coordenadora do projeto, professora doutora Silvana Meyrelles, fez um balanço dos resultados alcançados.

“Com os recursos obtidos no Proapex/2021, o PPGCF, até o momento, formou 14 doutores e 23 mestres; produziu mais de 20 artigos científicos; estabeleceu quatro parcerias com pesquisadores internacionais; promoveu a divulgação científica e treinamento de novos alunos, por meio palestras e atividades científicas em cursos de férias; representou a Ufes em vários eventos científicos e fomentou a internacionalização, recebendo professores e alunos estrangeiros para a ministração de cursos e participação nas atividades de pesquisa”, enalteceu a professora Silvana Meyrelles.

Alguns resultados Proapem

A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local da Ufes, doutora Italla Maria Pinheiro Bezerra, enalteceu o Proapem na promoção da pesquisa e desenvolvimento acadêmico. “Consolidamos nosso espaço integrado, o Laboratório de Políticas Públicas, por meio do financiamento do edital que ajudou nas compras de equipamentos. A integração permitiu trazer a extensão para dentro do nosso programa e vem contribuindo para a inserção social, um dos requisitos importantes da nossa avaliação”, completou.

Segundo a docente, os resultados vêm evidenciando uma transformação positiva no programa, promovendo colaborações, retendo talentos e impactando positivamente as comunidades acadêmica, assim como na população. “Este projeto representa não apenas um investimento na formação dos estudantes e a consolidação do Programa, mas também um impulso para o progresso científico, tecnológico e social em âmbitos regional, nacional e internacional”, destacou Italla Bezerra.

O Programa de Pós-Graduação em Bioquímica – PPGBiq da Ufes teve o projeto “Apoio à consolidação do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica – Ufes” aprovado no Proapem 2022. O principal objetivo do projeto proposto foi consolidar o PPGBiq/Ufes, permitindo elevar a nota de avaliação da Capes e criar condições para o estabelecimento do curso de Doutorado.

A professora Juliana Gonçalves destacou os pontos principais do desenvolvimento do projeto. “Durante o primeiro ano, os recursos foram investidos em aquisição de reagentes necessários ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e à implementação de uma bolsa de mestrado. Ações de internacionalização ainda serão realizadas com o andamento do projeto”, frisou.

Ela ressaltou ainda que, além da publicação de artigos de impacto pelos discentes e docentes, o PPGBiq teve sua nota de avaliação da Capes elevada para 4 e o curso de Doutorado em Bioquímica foi aprovado. “Assim, o Edital Fapes-Proapem está sendo importante incentivador para a consolidação do PPGBiq, permitindo o retorno à sociedade capixaba e brasileira de pesquisadores bem formados e uma ciência de qualidade”, salientou Juliana Gonçalves.

O que é Proapex:

É uma chamada pública para seleção de propostas que visa à promoção de programas de pós-graduação stricto sensu, têm Doutorado Acadêmico Profissional e nota 5 na Capes. O objetivo é conceder apoio financeiro para estimular a consolidação de PPG de excelência em instituições de Ensino pública ou privada (IES/p) sem fins lucrativos, localizadas no Estado, além de atrair estudantes e pesquisadores de outros estados e países para os PPG existentes no Espírito Santo, e fomentar a divulgação da produção e atividades técnico-científicas e de inovação desenvolvidas nas IES/P.

O que é Proapem:

O Proapem tem o objetivo de apoiar a manutenção do ecossistema capixaba de pós-graduação, estimular a consolidação e apoiar a ascensão dos PPGs Capixabas Emergentes, além de promover a melhoria da infraestrutura laboratorial disponível para os PPGs. Também visam a estimular a internacionalização dos PPGs e o intercâmbio interinstitucional de pesquisadores e alunos de pós-graduação.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES