Fapes prorroga prazo de inscrição da etapa estadual do Prêmio Confap de CT&I

Os interessados em concorrer ao Prêmio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) de Ciência, Tecnologia e Inovação – Professor Francisco Romeu Landi ganharam mais tempo para se inscrever. O prazo final, que encerraria neta sexta-feira (30), foi prorrogado até as 17h59 do dia 06 de agosto.

A diretora-presidente da Fapes, Cristina Engel, explicou o motivo da prorrogação. “Reconhecer o trabalho de pesquisadores e comunicadores, por meio da premiação do Confap, é uma forma de agradecer a todos pela dedicação e, especialmente, pela busca de conhecimento para a resolução de problemas da sociedade. Devido aos problemas atuais que muitos candidatos enfrentaram no sistema do CNPq, especialmente o Lattes, nós decidimos prorrogar, por uma semana, a candidatura da premiação Confap para que todos pudessem ter acesso aos dados e fazer a sua inscrição com tranquilidade”, ressaltou.

A premiação, em homenagem ao professor e pesquisador Francisco Romeu Landi, faz parte das comemorações dos 15 anos do Confap. O prêmio será concedido a pessoas físicas, residentes no Brasil, que tenham se destacado em pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, cujos resultados produziram conhecimento e beneficiaram, direta ou indiretamente, o desenvolvimento e o bem-estar das populações brasileiras. E também aos profissionais que, por meio do jornalismo científico, contribuíram para a aproximação entre ciência, tecnologia, inovação e a sociedade.

Categorias e subcategorias premiadas

As categorias e subcategorias do Prêmio Confap de CT&I abertas são:

Pesquisador (a) Destaque – com as subcategorias:

– Ciências da Vida (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde);

– Ciências Exatas (Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Tecnologia);

– Ciências Humanas (Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes, Letras e Linguística);

2. Pesquisador (a) Inovador (a)- com as subcategorias:

– Inovação para o Setor Empresarial;

– Inovação para o Setor Público;

Profissional de Comunicação.

Inscrição na Etapa Estadual

Os capixabas interessados na premiação nacional devem se inscrever na Etapa Estadual organizada pela Fapes. As diretrizes definidas pela Fundação e os formulários para inscrição em cada categoria estão no site www.fapes.es.gov.br ou podem ser conferidos abaixo:

Os formulários deverão ser enviados pelo sistema SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br) até as 17h59 do dia 06 de agosto de 2021. A previsão da divulgação do resultado da seletiva estadual é dia 13 de setembro de 2021.

Os selecionados de cada categoria e subcategoria da etapa Estadual participarão da etapa nacional com os concorrentes indicados pelas 26 Fundações de Amparo de cada estado.

Premiação

A premiação nacional será de R$ 114 mil. O valor será distribuído da seguinte forma:

– Para o(a) 1º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 10 mil;

– Para o(a) 2º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 6 mil

– Para o(a) 3º colocado(a): Certificado, Troféu e R$ 3 mil.

A Fapes indicará os três primeiros colocados de todas as categorias e subcategorias para participar da etapa nacional e dará apoio com auxílios à participação em eventos internacionais, além de placas em homenagem aos vencedores, aos segundos e terceiros colocados. Os auxílios estão de acordo com a tabela vigente da Fapes, Resolução nº 217/2018.

Serviço:

Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação – Etapa Estadual

– Inscrições prorrogadas até as 17h59min do dia 06 de agosto de 2021

– Formulários para inscrição: www.fapes.es.gov.br

– Canal de Inscrições: www.sigfapes.es.gov.br

– Previsão do resultado: 13 de setembro de 2021

