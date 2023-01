Fapes lança Editais Bolsa Pesquisador Capixaba e Taxa de Pesquisa

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou, nesta sexta-feira (27), os Editais Bolsa Pesquisador Capixaba e Taxa de Pesquisa para pesquisadores e estudantes de pós-graduação vinculados a instituições de Ensino Superior ou pesquisa, públicas ou privadas, localizadas no Estado. Serão investidos um total de R$ 3,6 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

O diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, enalteceu o lançamento dos dois editais por serem ações de fortalecimento e apoio a comunidade científica capixaba. “A Fapes mantém, de uma maneira bem forte, o apoio financeiro em todas as áreas de pesquisas científicas e de inovação do Estado. Com o Edital BPC buscamos estimular os pesquisadores locais, dando a oportunidade de projeção nacional e, com isso, uma visibilidade maior para a pesquisa e a inovação capixaba. E com o Edital Taxa de Pesquisa o Governo do Estado busca fomentar a pesquisa e a inovação do Espírito Santo projetando, em um futuro próximo, ótimos resultados”, explicou Denio Arantes.

O Edital Bolsa Pesquisador Capixaba (BPC)

O Edital FAPES n.º 03/2023 – Bolsa Pesquisador Capixaba – BPC, no valor de mais de R$ 2,1 milhões, oferece a concessão de até 70 bolsas de produtividade, com duração de até 36 meses, no valor individual de R$ 1 mil, sendo 50 bolsas na categoria BPC-PQ e 10 na categoria BPC-DT.

A BPC é uma ação do Governo do Estado, por meio da Fapes, que visa a valorizar e reconhecer pesquisadores que atuam no Espírito Santo com destacada produção científica e tecnológica; estimular o aumento da produção técnico-científica de pesquisadores no Estado; induzir o aumento do número de pesquisadores capixabas com bolsas de produtividade em pesquisa ou em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq.

A concessão da Bolsa Pesquisador Capixaba (BPC) será em duas modalidades:

BPC-Pq : Pesquisadores com Produtividade em Pesquisa – destinada a pesquisadores que se destaquem entre seus pares no que tange à produção científica e tecnológica;

: Pesquisadores com Produtividade em Pesquisa – destinada a pesquisadores que se destaquem entre seus pares no que tange à produção científica e tecnológica; BPC-DT: Pesquisadores com Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora – destinada a pesquisadores que se destaquem entre seus pares no que tange à produção em desenvolvimento tecnológico, na transferência de tecnologia e na inovação.

Buscando fortalecer a interiorização das atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, de ações de inovação e extensão, 30% dos recursos financeiros serão destinados, prioritariamente, a propostas de pesquisadores vinculados a instituições localizadas fora da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Dentro das exigibilidades do Edital estão definidos vários critérios para apresentação da proposta, alguns merecem atenção especial do proponente: para BPC-PQ é exigido título de doutor(a) há no mínimo 5 (cinco) anos até a data limite para submissão de propostas ao Edital. Para BPC-DT é preciso ter título de doutor há pelo menos cinco anos até a data limite para submissão de propostas ao edital ou ter perfil tecnológico equivalente, neste caso é necessário ter pelo menos curso superior concluído; não possuir Bolsa Pesquisador Capixaba vigente no âmbito do Edital Fapes 06/2021; não ter bolsa produtividade do CNPq vigente, em qualquer categoria ou nível.

A proposta deve ser apresentada somente pelo sistema de cadastro de pesquisadores e pesquisas da Fapes (SigFapes) seguindo as orientações do Edital. O prazo limite para submissão das propostas será até 17h59min do dia 3 de março de 2023, a divulgação do resultado da habilitação está prevista para até o dia 17 de março e o resultado homologado da seleção será divulgado a partir de 26 de maio de 2023.

O Edital Taxa de Pesquisa

O Edital 02/2023 – Taxa de Pesquisa, tem investimento de mais de R$ 1,4 milhão para os bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de nível dois, vinculados a instituições de ensino ou pesquisa, pública ou privada sem fins lucrativos, no Espírito Santo.

Serão concedidos até cinquenta auxílios referentes à Taxa de Pesquisa, com duração de até 36 meses, no valor individual de R$ 800,00. Os recursos do edital poderão ser utilizados para despesas de capital e custeio relacionadas às atividades de pesquisa, exceto para pagamento de bolsas. O edital permite que se cubra pequenas despesas do dia a dia que, normalmente, os recursos destinados à pesquisa não admitem e também permite usar o recurso com um pouco mais de liberdade.

A Fapes objetiva a valorização e reconhecimento dos pesquisadores capixabas, com destacada produção científica, tecnológica e atuação em inovação; é uma forma de estimular o aumento da produção técnico-científica de pesquisadores que atuem em Instituições de Ensino Superior no Estado; além de proporcionar o aumento do número de pesquisadores capixabas com bolsas PQ ou DT do CNPq.

As propostas podem ser submetidas até as 17h59min do dia 3 de março de 2023, pelo sistema de cadastro de pesquisadores e pesquisas da Fapes, o SigFapes. A divulgação do resultado preliminar da habilitação/seleção das propostas será a partir de 24 de março de 2023 e o resultado homologado da seleção acontece a partir do dia 24 de abril de 2023.

