Fapes lança 2ª edição do Edital Clusters Inovadores para fortalecer ecossistemas estratégicos no Espírito Santo

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou a 2ª edição do edital de Apoio aos Clusters de Inovação Capixaba. A chamada de nº 06/2026 tem como objetivo selecionar projetos inovadores que aumentem a competitividade, diversificação econômica e o desenvolvimento sustentável dos clusters econômicos de Comércio e Indústria de Alimentos e Bebidas do Estado. As inscrições vão até o dia 6 de abril, pela plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br).

Na forma de subvenção econômica, o edital busca promover maior competitividade, geração de soluções inovadoras, desenvolvimento tecnológico e crescimento sustentável dos setores prioritários, por meio da cooperação estruturada entre os participantes. O valor total disponível para a chamada é de R$ 12 milhões de reais, oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Mobilização Capixaba de Inovação (Funcitec/MCI).

Os recursos destinados serão distribuídos da seguinte forma:

Cluster Econômico Quantidade mínima de Projetos Valores da Subvenção Total de Recursos 1 Comércio 10 De R$ 250.000,00 a R$ 600.000,00 R$ 6.000.000,00 2 Indústria de Alimentos e Bebidas 10 R$ 6.000.000,00 Total R$ 12.000.000,00

Quem pode participar?

Podem submeter propostas instituições que representem formalmente o cluster, como associações, fundações, instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), entidades de classe ou outras organizações sem fins lucrativos sediadas no Espírito Santo.

Os projetos deverão demonstrar articulação entre diferentes atores do ecossistema, plano estruturado de governança e estratégia clara de desenvolvimento do cluster. Além disso, deverão enquadrar-se obrigatoriamente em um dos clusters econômicos definidos conforme áreas temáticas e temas transversais indicadas abaixo:

Cluster 1 – Comércio: Transformação Digital no Comércio; Logística e Distribuição Inteligente e Sustentabilidade; Consumo Consciente;

Transformação Digital no Comércio; Logística e Distribuição Inteligente e Sustentabilidade; Consumo Consciente; Cluster 2 – Indústria de Alimentos e Bebidas : Inovação em Processos e Produtos Alimentícios; Rastreabilidade e Segurança Alimentar; Sustentabilidade e Economia Circular;

: Inovação em Processos e Produtos Alimentícios; Rastreabilidade e Segurança Alimentar; Sustentabilidade e Economia Circular; Temas Transversais (aplicado a ambos os clusters): Automação e Indústria 4.0; Tecnologias de eficiência energética e descarbonização de processos; Ferramentas e estratégias para internacionalização e acesso a novos mercados.

O que são clusters econômicos?

Clusters econômicos são aglomerações geográficas de empresas com capacidades similares ou intimamente complementares. Um exemplo de clusters econômico é o polo de moda da Glória, em Vila Velha, em que diversas empresas da área da moda e da beleza estão concentradas em um mesmo local.

Serviço:

Edital Fapes Nº 06/2026 – Apoio aos Clusters de Inovação Capixaba: clique aqui e acesse

Prazo para as inscrições: 06/04/2026

Site para inscrição: sigfapes.es.gov.br

Dúvidas sobre o edital? [email protected] ou pelo telefone (27) 3636-1881



