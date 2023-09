Fapes e Capes promovem oficina estadual para elaboração do novo Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG (2024-2028)

Representantes da comunidade científica, setor público, setor empresarial e sociedade civil organizada participaram da oficina promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), nessa terça-feira (19). O objetivo do encontro foi o de traçar diretrizes estaduais para o novo Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG (2024-2028).

A oficina foi realizada na Cidade da Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), em Vitória, e composta por cerca de 40 pessoas que foram divididas em grupos de trabalho por segmento profissional. Cada grupo continha oito profissionais que contribuíram, por meio da metodologia “Café Mundial”, com as prioridades capixabas para o novo Plano.

“Foi um processo muito interessante! Contamos com a participação enorme da sociedade e de pessoas com alta representatividade, grande conhecimento e uma bagagem anterior que permitiram que eles contribuíssem de forma muito importante neste processo da oficina, não definindo apenas as linhas mais importantes para o Estado, mas também as transformações na pós-graduação. Foi um processo muito bom”, afirmou o diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, que participou da oficina como membro da comunidade científica, além de presidente da Fundação.

O encontro é uma etapa da Capes para o processo de elaboração do novo Plano Nacional de Pós-Graduação, que será utilizado no período de 2024 a 2028. O objetivo das oficinas é o de discutir os componentes estratégicos para o novo documento.

Marcio de Castro é coordenador de Fomento a Ações para Redução de Assimetria da Capes e atuou como facilitador no encontro. O coordenador está percorrendo o Brasil, sempre em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), com a oficina e contou como foi a experiência no Estado.

“Essa oficina foi bastante satisfatória. Os atores locais estavam muito envolvidos e tivemos uma adesão grande de todos os grupos. Então, isso fez com que nós, facilitadores da Capes, desenvolvêssemos os trabalhos de uma maneira muito igualitária e equilibrada. Muitas ideias foram discutidas sem qualquer tipo de desbalanceamento entre os grupos e assim a gente consegue definir quais são as prioridades do Espírito Santo e quais são os temas estratégicos para o desenvolvimento da pós-graduação capixaba. Certamente tudo o que foi debatido aqui será muito bem visto pela Capes na construção do Plano Nacional de Pós-Graduação para os próximos cinco anos”, explicou Marcio de Castro.

Sobre o PNPG

O Plano Nacional de Pós-Graduação é um instrumento de planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). O processo de construção do novo PNPG começou com a Comissão Especial que vem se dedicando a um amplo diagnóstico e à proposição de recomendações.

De acordo com o cronograma da Capes, em outubro será feita uma consulta pública e, em dezembro, o documento final do PNPG 2024-2028 será encaminhado para a aprovação pelo Conselho Superior da Coordenação.

Em uma segunda etapa, a Capes vai se debruçar sobre os subsídios dessa Comissão para construir o plano com os componentes estratégicos (diretrizes, objetivos, metas, estratégias e indicadores de monitoramento) e, em paralelo, dialoga com os estados para a construção da Agenda Nacional de Formação de Recursos Humanos de Alto Nível e prospecção de inovações na pós-graduação.

