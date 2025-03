Fapes divulga resultado final do edital PDCTR, parceria com CNPq que fixa doutores do Brasil no Espírito Santo

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou nesta segunda-feira (17), o resultado final do Edital nº 06/2024 – Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR). A chamada, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), selecionou 17 pesquisadores doutores do País, que receberão bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR) e até R$ 60 mil em recursos para desenvolverem seus projetos no Estado. Os inscritos podem conferir todas as informações no site oficial da Fapes (https://fapes.es.gov.br/).

“Esse edital PDCTR é muito importante para nós por ir ao encontro a uma estratégia prioritária da Fapes, que é atrair e fixar pesquisadores no Espírito Santo. Essa é mais uma de nossas ações que visam formar jovens pesquisadores, de forma que nós tenhamos profissionais do Estado para enfrentar os grandes desafios e buscar soluções que visam ao desenvolvimento econômico-social do Espírito Santo”, pontuou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

O Governo do Estado conta com dez áreas temáticas estratégicas, que também constam no Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2024 – 2028 e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Os projetos desenvolvidos pelos bolsistas selecionados devem ter relação com elas. Veja a lista:

Agricultura sustentável, agronegócio e bioeconomia;

Energias renováveis e descarbonização;

Fármacos e medicamentos;

Inteligência artificial;

Novas economias (criativa, verde e azul) e sustentabilidade;

Políticas sociais inclusivas;

Saúde e bem-estar;

Segurança pública e direitos humanos;

Tecnologia da informação e comunicação;

Tecnologia social.

Cada proposta selecionada deverá ser executada entre seis a 36 meses. Os trabalhos serão realizados em instituições de Ensino Superior ou pesquisa, sejam elas públicas ou privadas, localizadas no Espírito Santo.

Objetivos do programa

O PDCTR tem como prioridade estimular a mobilidade e a fixação de pesquisadores em todas as regiões do Estado; fortalecer e diversificar os grupos e linhas de pesquisa; alavancar setores considerados de importância estratégica para o desenvolvimento estadual; e diminuir as desigualdades entre as regiões capixabas.

Confira o resultado no link abaixo:

