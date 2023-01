Fapes divulga resultado final do edital de fomento à difusão científica das pesquisas realizadas no Estado

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta segunda-feira (09), o resultado homologado do ciclo 08 da chamada pública que disponibilizou R$ 500 mil para o fomento da difusão científica das pesquisas realizadas no Espírito Santo. Ciências da Saúde, Ciências da Vida, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Agrárias são as áreas de estudo dos artigos técnico-científicos contemplados no último ciclo do Edital 07/2022 – Publicação de Artigos Técnico-Científicos.

O recurso é oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec) e, para o ciclo 08, foi destinado R$ 62,5 mil. Ao todo, seis propostas foram contempladas. Clique aqui e acesse o resultado. Junto da lista, o proponente também encontra as orientações e o prazo para a contratação das propostas.

A chamada disponibilizou apoio financeiro para a publicação de artigos técnico-científicos em periódicos nacionais e internacionais, que abordem temas como pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de divulgar a produção e as atividades técnico-científicas e de inovação, desenvolvidas nas instituições de ensino e de pesquisa sediadas no Estado.

Resultado final do ciclo 08 – Edital 07/2022– Publicação de Artigos Técnico-Científicos: clique aqui

