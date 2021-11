Fapes divulga resultado final do auxílio aos estágios técnico-científicos referentes ao Edital 12/2020

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta quinta-feira (25), a segunda parte do resultado homologado da 3ª e última chamada do Edital 12/2020 – Auxílio a Estágio e Visita Técnico-Científicos. Desta vez, os selecionados vão receber auxílio para estágios em laboratórios de pesquisa no Brasil ou no exterior. Clique aqui e confira a lista dos contemplados e as orientações para a contratação dos projetos.

Com essa homologação de 15 projetos para auxílio de estágios técnico-científicos, a Fapes concluiu o edital que, em outubro, teve a divulgação do resultado final das 25 propostas selecionadas para as visitas técnico-científicas.

O resultado final do edital foi realizado em duas etapas, em razão de recursos administrativos interpostos pelos participantes da seleção para auxílio de estágios técnico-científicos, enquanto para visitas técnico-científicas não houve contestação.

Além de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do Espírito Santo, o edital tem o objetivo de estimular o intercâmbio de pesquisadores e estudantes de pós-graduação das instituições capixabas e despertar o interesse, de estudantes e profissionais, nas áreas da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

O investimento de R$ 960 mil nesta chamada pública é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), sendo R$ 540 mil para auxílio a estágios técnico-científicos e R$ 420 mil para auxílio a visitas técnico-científicas.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]