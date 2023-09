Fapes divulga resultado final de três editais de fomento à difusão científica produzida no Estado

Acabou a ansiedade para os proponentes dos editais de fomento à difusão científica produzida no Espírito Santo. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta sexta-feira (15), o resultado final de três editais de fomento à difusão científica produzida no Espírito Santo. Ao todo, 157 propostas foram contempladas nos três Editais.

A 3ª e última chamada do Edital 01/2023 – Participação em Eventos Técnico-Científicos somou 141 propostas inscritas e, dessas, 119 foram selecionadas para receber o apoio da Fapes. A Fundação oferece apoio financeiro para participação em eventos científicos, como congressos, simpósios, workshops, seminários, mostras, feiras, jornadas científicas, ciclos de conferências, fóruns e outros eventos similares. Foram investidos R$ 475 mil na 3ª chamada e, para acessar o resultado, clique aqui.

Já a 3ª e última chamada do Edital 04/2023 – Organização de Eventos Técnico-Científicos recebeu 116 propostas submetidas e, desses, contemplou 25, sendo 11 propostas de eventos estaduais, sete nacionais e sete internacionais. O chamamento oferece auxílio financeiro para a organização de eventos científicos de curta duração, como congressos, simpósios, workshops, seminários, mostras, feiras, jornadas científicas, entre outros. Clique aqui e acesse o resultado. A última chamada disponibilizou R$ 500 mil

No 6º ciclo de seleção do Edital 05/2023 – Publicação de Artigos Técnico-Científicos, 13 propostas foram inscritas e todas foram contempladas. O edital oferece apoio financeiro para a publicação de artigos técnico-científicos em periódicos nacionais e internacionais. Para conferir o resultado clique aqui. O prazo de submissão do 8º ciclo está aberto com inscrição de propostas até 05 de outubro. Ao todo, R$ 30 mil estão disponibilizados para cada ciclo, um total de 10.

O recurso disponibilizado em todos os editais, que visa incentivar a difusão do conhecimento científico, é oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

Resultado final de três editais da Fapes de fomento à difusão do conhecimento científico produzido no Espírito Santo:



01/2023 – Participação em Eventos Técnico-Científicos (3ª chamada): clique aqui

04/2023 – Organização de Eventos Técnico-Científicos (3ª chamada): clique aqui

05/2023 – Publicação de Artigos Técnico-Científicos (6º ciclo): clique aqui

