Fapes divulga resultado final de edital para financiamento de eventos voltados à educação ambiental no Espírito Santo

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo divulgou, nesta sexta-feira (28), o resultado final do edital “Organização de Eventos de Difusão e Educação Ambiental”, realizado em parceria com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Ao todo foram nove projetos aprovados e cada um vai receber até R$ 15 mil para realizar os respectivos eventos. Clique e confira o resultado completo.

A chamada pública nº 14/2024 tinha como objetivo selecionar propostas de auxílio financeiro para a organização de eventos de difusão de educação ambiental em 2025. Para participar, as instituições deveriam ser reconhecidas pelo Governo do Estado como Centros de Educação Ambiental, com projetos em andamento.

Para o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, o edital permite disseminar conhecimento sobre um tema tão importante para a sociedade atual. “A Fapes tem como uma de suas ações finalísticas a difusão do conhecimento técnico-científico. Portanto, significa muito para nós da Fapes participarmos dessa demanda, apoiando uma chamada pública que vai levar o conhecimento das ciências ambientais para um número maior de pessoas em nosso Estado”, pontuou.

Resultado final do edital nº 14/2024 – Organização de Eventos de Difusão e Educação Ambiental: clique aqui e acesse!

